Un bărbat de 31 de ani, din Timiș, a făcut scandal în parcarea unui centru comercial din Alba Iulia: Au intervenit jandarmii
Un bărbat de 31 de ani, din Timiș, a făcut scandal în parcarea unui centru comercial din Alba Iulia
Joi, 7 august, la ora 12:30, agentul de paza al unui magazin dintr-un centru comercial din Alba Iulia, a sesizat faptul că o persoană este recalcitrantă, posibil sub influența unor substanțe halucinogene.
La fața locului s-a deplasat de urgență echipa de intervenție aflată în serviciu. În parcarea centrului comercial a fost identificată o persoană de 31 de ani din județul Timiș, care vorbea incoerent și parea a fi sub influența unor substanțe psihoactive.
„Colegii noștri au solicitat o ambulanță pentru acordarea ajutorului medical. La sosirea echipajului medical, persoana în cauză a devenit agresivă și a manifestat un comportament recalcitrant, motiv pentru care a fost necesară încătușarea acesteia.
Aceasta a fost transportată la UPU Alba pentru investigații medicale de specialitate”, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei Alba.
