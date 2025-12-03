Bărbat de 31 de ani din Alba, prins la volan cu permisul suspendat. Ce sancțiuni riscă acum șoferul
Un bărbat de 31 de ani din Alba, prins la volan cu permisul suspendat. Ce sancțiuni riscă acum șoferul
Un bărbat de 31 de ani din comuna Albac a fost prins de polițiștii din Câmpeni în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Vadu Moților, deși avea dreptul de a conduce suspendat. În urma verificărilor, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru conducere fără permis.
Potrivit IPJ Alba, la data de 2 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din orașul Câmpeni l-au depistat în flagrant pe un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din comuna Albac, în timp ce conducea, pe raza localității Vadu Moților, un autoturism, având dreptul de conducere suspendat.
Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce, în vederea documentării faptei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Captură cu ajutorul BCCO Alba Iulia: 33 de percheziții la o grupare internațională care spăla bani și trafica droguri din Italia și Spania
Captură cu ajutorul BCCO Alba Iulia: 33 de percheziții la o grupare internațională care spăla bani și trafica droguri din Italia și Spania Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Alba Iulia au participat, în această dimineață, la o amplă operațiune coordonată de DIICOT Cluj, care a vizat destructurarea unei rețele complexe de trafic […]
FOTO | Erou pe șoselele din Alba: Un polițist i-a salvat viața unei tinere de 22 de ani, găsită în stop cardiac pe banda de urgență pe autostradă
Erou pe șoselele din Alba: Un polițist i-a salvat viața unei tinere de 22 de ani, găsită în stop cardiac pe banda de urgență pe autostradă Luni, 1 decembrie 2025, o intervenție de urgență s-a desfășurat pe autostrada A10, în apropiere de Teiuș, unde polițiștii au fost chemați inițial pentru un apel privind prezența unui […]
FOTO | Atenție, șoferi! Lucrări pe autostrada A1 în județul Alba. Se înlocuiesc parapetele avariate
Atenție, șoferi! Lucrări pe autostrada A1 în județul Alba. Se înlocuiesc parapetele avariate Lucrări repetate de înlocuire a parapetelor sunt efectuate, în aceste zile, pe mai multe sectoare ale Autostrăzii A1 din județul Alba, anunță DRDP Timișoara. Intervențiile sunt necesare din cauza numeroaselor avarii provocate în urma accidentelor rutiere, care deteriorează frecvent elementele de siguranță. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Oamenii s-au grăbit să „curețe” drumul după ce un TIR plin cu portocale s-a răsturnat. Șoseaua s-a transformat în piață volantă: I-au „sprijinit” pe polițiști
Oamenii s-au grăbit să „curețe” drumul după ce un TIR plin cu portocale s-a răsturnat. Șoseaua s-a transformat în piață...
România, în topul țărilor care beneficiază de fonduri UE pentru Apărare. La ce valoare se ridică împrumutul acordat
România, în topul țărilor care beneficiază de fonduri UE pentru Apărare. La ce valoare se ridică împrumutul acordat Comisia Europeană...
Știrea Zilei
FOTO | Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat școala cu tehnologie de ultimă generație
Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat...
FOTO | APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o rulotă
APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o...
Curier Județean
Bărbat de 31 de ani din Alba, prins la volan cu permisul suspendat. Ce sancțiuni riscă acum șoferul
Un bărbat de 31 de ani din Alba, prins la volan cu permisul suspendat. Ce sancțiuni riscă acum șoferul Un...
VIDEO | Captură cu ajutorul BCCO Alba Iulia: 33 de percheziții la o grupare internațională care spăla bani și trafica droguri din Italia și Spania
Captură cu ajutorul BCCO Alba Iulia: 33 de percheziții la o grupare internațională care spăla bani și trafica droguri din...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
3 decembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. Obiectivul, susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestor persoane
3 decembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. Obiectivul, susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestor persoane Marcată, anual,...
VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României
1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...