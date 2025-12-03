Rămâi conectat

Bărbat de 31 de ani din Alba, prins la volan cu permisul suspendat. Ce sancțiuni riscă acum șoferul

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 11 minute

Un bărbat de 31 de ani din Alba, prins la volan cu permisul suspendat. Ce sancțiuni riscă acum șoferul

Un bărbat de 31 de ani din comuna Albac a fost prins de polițiștii din Câmpeni în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Vadu Moților, deși avea dreptul de a conduce suspendat. În urma verificărilor, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru conducere fără permis.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din orașul Câmpeni l-au depistat în flagrant pe un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din comuna Albac, în timp ce conducea, pe raza localității Vadu Moților, un autoturism, având dreptul de conducere suspendat.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce, în vederea documentării faptei.

