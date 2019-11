Un antreprenor din Alba lansează căutarea vocală pe magazinul său online, în premieră în România

Un articol pe care l-am publicat în urmă cu ceva timp pe site-ul nostru, făcea referire la magazinul online cu produse pentru copii Bekid.ro, magazin care a introdus în premieră în România plata prin Bitcoin și Ethereum, acestea fiind 2 dintre cele mai cunoscute monede virtuale. Această modalitate de plată este una inovativă și care le oferă posibilitatea proprietarilor de monede virtuale să poată realiza achizitii de produse pentru copii.

Iata ca antreprenorul Iulian Ghișoiu, cel care deține business-ul online BeKid.ro a inovat din nou. De data aceasta el a introdus pe site căutarea vocală, ceea ce mulți o pot numi o fantasmagogie însă este deja un trend foarte puternic care prinde din ce in ce mai mult contur la nivel mondial. BeKid devine astfel primul magazin din E-Commerce-ul românesc care a introdus căutarea vocală. Astfel, părinţii care vor să cumpere jucării, cărucioare, scutece, biberoane sau alte produse destinate copiilor, vor putea căuta produsele dorite discutând la propriu cu telefonul mobil.

Antreprenorul a observat că cererile pentru smart-speakere a crescut cu peste 200 %,

acest trend foarte puternic se menține în continuare, ba mai mult se preconizează că peste 55 % dintre gospodării vor avea pana in 2022 o astfel de tehnologie.

“Ideea de a introduce căutarea vocală pe site-ul Bekid.ro mi-a venit după ce am observat că din ce în ce mai multi oameni din jurul meu caută vocal. În plus, decisive au fost câteva statistici de la cel mai mare motor de căutare, care spuneau încă de acum 3 ani ca 20% din toate căutările realizate la nivel mondial pe mobile se realizau vocal, și că până în 2020, acest procent se va apropia de 50%. De asemenea, 58% dintre consumatori folosesc căutarea vocala pentru a găsi informații despre afacerile locale, iar 30% dintre căutări se vor realiza, până în 2020, cu ecranul telefonului în hibernare.

Plecând de aici, am considerat că ar fi o idee incredibilă să introducem această tehnologie a viitorului în e-commerce și în România, astfel că BeKid.ro a devenit primul magazin online din țara noastră care beneficiază de căutare vocală în motorul de căutare al website-ului. De la lansarea acestei funcționalități am observat că deja 26.7% dintre căutările realizate pe site-ul nostru sunt realizate prin căutare vocală, ceea ce ne arată că aceasta nu mai este un trend, ci o funcționalitate folosită din ce in ce mai des.

Consider că pentru mămici acest proces de căutare vocală le ușurează considerabil găsirea de produse pentru copiii lor, mai ales că în mare parte din timp, copiii stau în brațe și nu au posibilitatea de a folosi tastele telefonului”, declară Iulian Ghişoiu, General Manager al companiei care detine site-ul www.bekid.ro.

Antreprenorul a mai declarat pentru Ziarul Unirea că momentan această funcționalitate nu este disponibilă pe sisteme iOS datorită limitărilor acestuia, însă se încearcă găsirea unei soluții.