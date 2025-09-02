Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost depistat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță

Polițiștii din Aiud au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis pe numele unui bărbat de 66 de ani din municipiu. Acesta fusese condamnat la doi ani și zece luni de detenție pentru furt și furt calificat, iar după reținerea sa a fost escortat și depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 septembrie 2025, polițiștii din Aiud au depistat și reținut un bărbat de 66 de ani, din municipiul Aiud, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 1 septembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate doi ani și zece luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și furt calificat.

Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI