Rămâi conectat

Curier Județean

Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost depistat de polițiști și încarcerat

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 25 de minute

în

De

Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost depistat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță

Polițiștii din Aiud au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis pe numele unui bărbat de 66 de ani din municipiu. Acesta fusese condamnat la doi ani și zece luni de detenție pentru furt și furt calificat, iar după reținerea sa a fost escortat și depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.

Apulum Agraria 2025

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 septembrie 2025, polițiștii din Aiud au depistat și reținut un bărbat de 66 de ani, din municipiul Aiud, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 1 septembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate doi ani și zece luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și furt calificat.

Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bărbatul din Ciugud cercetat pentru tâlhărie, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile: A încercat să fure alcool dintr-un supermarket din Alba Iulia și a agresat o angajată a magazinului

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

2 septembrie 2025

De

Bărbatul din Ciugud cercetat pentru tâlhărie, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile Luni, 1 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba, care era posesorul unui mandat de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Reținută pentru furt calificat: O femeie de 38 de ani din Alba ar fi sustras 7.000 de lei de la o vârstnică de 82 de ani

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum o oră

în

2 septembrie 2025

De

Reținută pentru furt calificat: O femeie de 38 de ani din Alba ar fi sustras 7.000 de lei din locuința unei vârstnice de 82 de ani O femeie de 38 de ani din comuna Cetatea de Baltă a ajuns pe mâna polițiștilor după ce ar fi furat o sumă importantă de bani din casa unei […]

Citește mai mult

Curier Județean

Peste 800.000 de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: În ce stadiu este proiectul

Lucian Daramus

Publicat

acum 3 ore

în

2 septembrie 2025

De

Peste 800.000 de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă Primăria Bucerdea Grânoasă a solicitat aviz de mediu pentru proiectul care vizează retehnologizarea stației de epurare a apelor uzate din comună. Valoarea investiției este de 824.486 de lei, fără TVA. Perioada de implementare previzionată pentru proiect este de 120 de zile. Retehnologizarea stației […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Premierul Ilie Bolojan: „Zona de administrație locală este un bloc mare de cheltuieli. Reforma este absolut necesară”

Ilie Bolojan: „Zona de administrație locală este un bloc mare de cheltuieli. Reforma este absolut necesară” „Zona de administrație publică...
Actualitateacum 4 ore

CSM se plânge de o campanie de defăimare a magistraților: „Rețelele sociale abundă în luări de poziție de o agresivitate fără precedent”

CSM se plânge de o campanie de defăimare a magistraților Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a deplâns, luni, 1 septembrie...

Știrea Zilei

judetul Alba locuri de munca judetul Alba locuri de munca
Ştirea zileiacum 2 ore

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 2 septembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 2 septembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile Persoanele interesate să...
Ştirea zileiacum 17 ore

VIDEO | În inima pitorească a Apusenilor, la Mogoș, un localnic încă bate coasa: ”Mergeam la coasă la fân, să ajutăm, că așa e bine să ajuți. Obiceiul nu putem să-l lăsăm”

În inima pitorească a Apusenilor, la Mogoș, un localnic încă bate coasa: ”Mergeam la coasă la fân, să ajutăm, că...

Curier Județean

Curier Județeanacum 25 de minute

Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost depistat de polițiști și încarcerat

Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost...
Curier Județeanacum 51 de minute

Bărbatul din Ciugud cercetat pentru tâlhărie, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile: A încercat să fure alcool dintr-un supermarket din Alba Iulia și a agresat o angajată a magazinului

Bărbatul din Ciugud cercetat pentru tâlhărie, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile Luni, 1 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Politică Administrațieacum 2 zile

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
Opinii - Comentariiacum o zi

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea