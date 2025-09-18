Un adolescent de 17 ani, din Galda de Jos, a sustras o bicicletă din curtea unui vârstnic de 71 de ani, din localitate: Este cercetat de polițiști

Un adolescent de 17 ani, din Galda de Jos, a intrat în curtea unui vârstnic de 71 de ani și a sustras o bicicletă: Este cercetat de polițiști

Un adolescent de 17 ani, din Galda de Jos, care a sustras o bicicletă din curtea unui vârstnic de 71 de ani, din localitate este cercetat de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 septembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au identificat un tânăr de 17 ani, din localitatea Galda de Jos, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 11/12 septembrie 2025, acesta ar fi pătruns în curtea unui bărbat, în vârstă de 71 de ani, din Galda de Jos, fără consimțământul acestuia, și ar fi sustras o bicicletă, în valoare de 1.000 lei.

Prejudiciul a fost recuperat și predat părții vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Foto: arhivă

