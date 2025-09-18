Un adolescent de 17 ani, din Galda de Jos, a sustras o bicicletă din curtea unui vârstnic de 71 de ani, din localitate: Este cercetat de polițiști
Un adolescent de 17 ani, din Galda de Jos, a intrat în curtea unui vârstnic de 71 de ani și a sustras o bicicletă: Este cercetat de polițiști
Un adolescent de 17 ani, din Galda de Jos, care a sustras o bicicletă din curtea unui vârstnic de 71 de ani, din localitate este cercetat de polițiști.
Citește și: VIDEO | Tânăr, de 18 ani, din Blaj, REȚINUT pentru furt! A sustras două biciclete în toiul nopții
Potrivit IPJ Alba, la data de 17 septembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au identificat un tânăr de 17 ani, din localitatea Galda de Jos, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 11/12 septembrie 2025, acesta ar fi pătruns în curtea unui bărbat, în vârstă de 71 de ani, din Galda de Jos, fără consimțământul acestuia, și ar fi sustras o bicicletă, în valoare de 1.000 lei.
Prejudiciul a fost recuperat și predat părții vătămate.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.
Foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Șofer din Alba, la un pas de tragedie în weekend: A intrat cu mașina într-un stâlp de curent pe o stradă din Vâlcele, Cluj
Șofer din Alba, la un pas de tragedie în weekend: A intrat cu mașina într-un stâlp de curent pe o stradă din Vâlcele, Cluj Un șofer din Alba, în vârstă de aproximativ 55 de ani, a fost implicat pe 14 septembrie, în jurul orei 19:00, într-un accident rutier în localitatea Vâlcele, județul Cluj. Din primele […]
Tânăr, de 26 de ani, cercetat de polițiști! A fost prins fără permis de conducere la volanul unui utilaj de construcții
Un bărbat de 26 de ani, din localitatea Ighiu este cercetat de polițiști după ce a fost oprit pe DJ 107 H, de către polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit. În urma controlului, s-a constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult decât […]
Bărbat din Aiud, cercetat de polițiști! A furat 2,5 tone de piatră albă de pe un teren din comuna Bucium
Bărbat din Aiud, cercetat de polițiști pentru furtul a 2,5 tone de piatră albă de pe un teren din satul Izbita, comuna Bucium Polițiștii din Bucium au prins un bărbat din Aiud, de 44 de ani, bănuit că a furat 2,5 tone de piatră albă de pe un teren din satul Izbita. Prejudiciul a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bursele sociale pentru elevi în anul școlar 2025-2026: Ce venituri se iau în calcul
Bursele sociale pentru elevii din familii cu venituri mici: Ce venituri se iau în calcul În anul școlar 2025-2026, elevii...
Ministrul Educației, Daniel David, dorește mai mulți specialiști în școli pentru a îmbunătăți sănătatea psihică și emoțională
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat marți că este esențial să fie angajați specialiști care să se ocupe de evaluarea...
Știrea Zilei
CSM Unirea Alba Iulia, printre participante la turneul de polo masculin Under 18 la Alba Iulia, în perioada 19-21 septembrie
CSM Unirea Alba Iulia, printre participante la turneul de polo masculin Under 18 la Alba Iulia, în perioada 19-21 septembrie,...
FOTO | Petru Roncea, câștigător la Physique Tall Champion. Tânărul din Sebeș s-a calificat la Campionatul Mondial din Los Angeles
La finalul săptămânii trecute, în orașul Luton, din Marea Britanie, la The Grove Theatre, s-a desfășurat o competiție de amploare...
Curier Județean
FOTO | Șofer din Alba, la un pas de tragedie în weekend: A intrat cu mașina într-un stâlp de curent pe o stradă din Vâlcele, Cluj
Șofer din Alba, la un pas de tragedie în weekend: A intrat cu mașina într-un stâlp de curent pe o...
Tânăr, de 26 de ani, cercetat de polițiști! A fost prins fără permis de conducere la volanul unui utilaj de construcții
Un bărbat de 26 de ani, din localitatea Ighiu este cercetat de polițiști după ce a fost oprit pe DJ...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial
Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...