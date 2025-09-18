VIDEO | Tânăr, de 18 ani, din Blaj, REȚINUT pentru furt! A sustras două biciclete în toiul nopții

Un tânăr de 18 ani, din Blaj, a fost reținut de către polițiștii din municipiu, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

În urma cercetărilor, în perioada 10-11 septembrie 2025, în cursul nopții, tânărul fi sustras două biciclete, în valoare totală de 1.700 lei, în toiul nopții.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 septembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din municipiul Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 18 ani, din municipiul Blaj, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 10-11 septembrie 2025, în cursul nopții, s-ar fi deplasat pe strada Timotei Cipariu din municipiul Blaj și ar fi sustras două biciclete, în valoare totală de 1.700 lei, care ar fi fost lăsate asigurate într-un rastel metalic.

Bicicletele au fost identificate și ridicate de la domiciliul tânărului, fiind restituite persoanelor vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

