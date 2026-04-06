Ultimul fierar tradițional din județul Alba, invitat la ,,Cuțitul, Prietenul Omului!”2026, târg de cuțite și expoziție de arme, de la Cluj-Napoca. Participă cei mai buni meșteri cutelieri din țară

Bogdan Rus, ultimul fierar tradițional din județul Alba, este invitat la mijlocul lunii aprilie 2026 la ,,Cuțitul, Prietenul Omului!”, târg de cuțite și expoziție de arme, de la Cluj-Napoca, alături de cei mai buni meșteri cutelieri din țară.

După succesul primei ediții de anul trecut, sunteți așteptați la cea de-a doua ediție a târgului de cuțite și a expoziției de arme, organizată la Cluj-Napoca, intitulată „Cuțitul, Prietenul Omului!”

Târgul și expoziția va avea loc la Casino din Parcul Central în perioada 17-18 aprilie și poate fi vizitată zilnic, între orele 15:00-20:00. Sunt invitați cei mai buni meșteri cutelieri din țară, care își vor expune lucrările la cea de-a doua ediție a evenimentului.

Printre participanți se numără și Bogdan Rus, ultimul fierar tradițional din județul Alba, de meserie pompier în cadrul Detașamentului Aiud, care timpul liber și-l dedică pasiunii transmise din generație în generație în familia sa.

,,Focul nu știe de expoziții, el arde la fel, fie că ești singur în atelier sau în mijlocul oamenilor, sunt vorbele unui meșter vechi pe care îl respect!

Dar uneori ieși din liniștea fierăriei și duci cu tine bucăți din ea în mulțimea interesată de vechiul meșteșug.

În 17–18 aprilie voi fi la Cuțitul – Prietenul Omului, în Cluj-Napoca. Nu doar cu cuțite… ci cu urmele ciocanului, cu miros de ars și cu răbdarea adunată în timp.

La Centrul de Cultură Urbană Casino, între 15:00 și 20:00, dacă ajungi… oprește-te, nu să cumperi, ci să vezi cum arată o bucată de oțel care a trecut prin mâna unui om, să schimbăm o vorbă și să cunoști pe unii dintre cei mai buni meșteri în acest domeniu.

Mulțumesc familiei Kun pentru implicare, pentru că știu ce presupune organizarea unui astfel de eveniment”, a transmis fierarul din Aiud.

Meșterii participanți sunt: Toma Bozeșan, Adrian Gliga, David Madauß, Kun Levente-Zsolt, Forged Blades, Szalai Zsolt, Kun Árpád György, Matei Câmpan, János Székely, Vasile Crăciun, Laurențiu Cuciurean, George Antonie, Neg Knives și Hellize Ironworks.

