Fără permis și cu alcoolemie-record: 2 ani și 8 luni cu suspendare pentru un șofer din Alba
Fără permis și cu alcoolemie-record: 2 ani și 8 luni cu suspendare pentru un șofer din Alba
Un bărbat din județul Alba a fost condamnat vineri, 29 mai 2026 de Judecătoria Alba Iulia la o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost găsit vinovat că a condus un autoturism fără permis și sub influența alcoolului, având o alcoolemie extrem de ridicată.
Fapta a avut loc pe 11 martie 2026, în jurul orei 13:20, când polițiștii rutieri au oprit un autoturism marca Opel pe o stradă din localitatea de domiciliu a inculpatului. Conducătorul auto emana halenă alcoolică, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Ulterior, analizele medico-legale au confirmat o alcoolemie deosebit de ridicată: 3,64 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 3,46 g/l la a doua, valori considerate de specialiști ca fiind de natură să afecteze grav capacitatea de a conduce.
Verificările Poliției au stabilit că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Acesta a recunoscut atât în faza de urmărire penală, cât și în fața instanței, că a condus autoturismul, precizând că anterior consumase o cantitate semnificativă de alcool.
Procedură simplificată și reducerea pedepsei
Procesul s-a desfășurat în procedură simplificată, după ce inculpatul și-a recunoscut faptele, ceea ce a dus la reducerea limitelor de pedeapsă.
Judecătorii au stabilit câte 2 ani de închisoare pentru fiecare infracțiune, iar prin contopire a rezultat o pedeapsă de 2 ani și 8 luni.
Deși faptele sunt considerate grave, instanța a decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 3 ani. Pe durata acestuia, condamnatul va fi monitorizat de serviciul de probațiune și obligat să respecte mai multe condiții stricte, inclusiv prezentarea periodică la serviciul de probațiune, participarea la programe de reintegrare socială și prestarea a 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității De asemenea, bărbatului i s-a interzis dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 2 ani.
Instanța a dispus și încetarea măsurii arestului preventiv, precum și eliberarea imediată a inculpatului, dacă nu este reținut în alt dosar. Totodată, acesta va trebui să achite 3.000 de lei cheltuieli judiciare către stat.
Judecătorul a subliniat că faptele au creat un pericol major pentru siguranța rutieră, având în vedere nivelul extrem de ridicat al alcoolemiei și lipsa permisului de conducere. Totuși, atitudinea de recunoaștere și lipsa unui accident rutier au cântărit în stabilirea unei forme de executare mai blânde a pedepsei.
Decizia Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă, putând fi contestată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Teodora Todea și Iulia Vinceler au reprezentat cu brio Școala Gimnazială „Singidava” Cugir la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” 2026: Au fost răsplătite cu MENȚIUNE
Teodora Todea și Iulia Vinceler au reprezentat cu brio Școala Gimnazială „Singidava” Cugir la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” 2026: Au fost răsplătite cu MENȚIUNE Două eleve de la Școala Gimnazială „Singidava” Cugir au fost răsplătite cu Mențiune pentru prestația remarcabilă de la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” 2026. Este vorba de Teodora […]
UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier pe DN 1, la Sebeș: Șofer de 44 de ani, ”mort de beat”, rănit după ce s-a răsturnat cu mașina pe drumul Sibiului
ACCIDENT rutier pe DN 1, la Sebeș: Șofer de 44 de ani, ”mort de beat”, rănit după ce s-a răsturnat cu mașina pe drumul Sibiului Un accident rutier a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 20.00, pe DN 1, la Sebeș. În evenimentul de pe drumul Sibiului este implicat un singur autoturism. Detașamentul de […]
FOTO | Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba în noaptea de vineri spre sâmbătă. Amenzi de peste 800 de lei
Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba în noaptea de vineri spre sâmbătă. Amenzi de peste 800 de lei Poliția Municipiului Alba Iulia a derulat în noaptea de 29/30 mai 2026, în intervalul orar 22.00 – 01.00, o acțiune care a avut drept scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Guvernul prelungește termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate: Spitalele și digitalizarea au răgaz până la finalul lui august 2026
Guvernul prelungește termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate: Spitalele și digitalizarea au răgaz până la finalul lui august 2026 Ministerul...
România accelerează înzestrarea Armatei: Banii pentru Piranha, redirecționați către noi vehicule de luptă
România accelerează înzestrarea Armatei: Banii pentru Piranha, redirecționați către noi vehicule de luptă Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a...
Știrea Zilei
FOTO | Trei polițiste din Alba, pe podium la IPA Games 2026: Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la fotbal feminin și locul III la baschet
Trei polițiste din Alba, pe podium la IPA Games 2026: Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la...
FOTO | Tezaurul ascuns dintr-o cameră a Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Povestea etnografului Olivia Bărbuța, ambasadorul cultural care a salvat tradițiile județului Alba
Tezaurul ascuns dintr-o cameră a Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Povestea etnografului Olivia Bărbuța, ambasadorul cultural care a...
Curier Județean
FOTO | Teodora Todea și Iulia Vinceler au reprezentat cu brio Școala Gimnazială „Singidava” Cugir la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” 2026: Au fost răsplătite cu MENȚIUNE
Teodora Todea și Iulia Vinceler au reprezentat cu brio Școala Gimnazială „Singidava” Cugir la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”...
UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier pe DN 1, la Sebeș: Șofer de 44 de ani, ”mort de beat”, rănit după ce s-a răsturnat cu mașina pe drumul Sibiului
ACCIDENT rutier pe DN 1, la Sebeș: Șofer de 44 de ani, ”mort de beat”, rănit după ce s-a răsturnat...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de RUSALII 2026. Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru cei dragi
Mesaje de Rusalii 2026 • Texte cu urări și felicitări de ”la mulți ani ” care pot fi transmise prin...
30 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
30 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...