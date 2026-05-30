Fără permis și cu alcoolemie-record: 2 ani și 8 luni cu suspendare pentru un șofer din Alba

Un bărbat din județul Alba a fost condamnat vineri, 29 mai 2026 de Judecătoria Alba Iulia la o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost găsit vinovat că a condus un autoturism fără permis și sub influența alcoolului, având o alcoolemie extrem de ridicată.

Fapta a avut loc pe 11 martie 2026, în jurul orei 13:20, când polițiștii rutieri au oprit un autoturism marca Opel pe o stradă din localitatea de domiciliu a inculpatului. Conducătorul auto emana halenă alcoolică, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, analizele medico-legale au confirmat o alcoolemie deosebit de ridicată: 3,64 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 3,46 g/l la a doua, valori considerate de specialiști ca fiind de natură să afecteze grav capacitatea de a conduce.

Verificările Poliției au stabilit că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Acesta a recunoscut atât în faza de urmărire penală, cât și în fața instanței, că a condus autoturismul, precizând că anterior consumase o cantitate semnificativă de alcool.

Procedură simplificată și reducerea pedepsei

Procesul s-a desfășurat în procedură simplificată, după ce inculpatul și-a recunoscut faptele, ceea ce a dus la reducerea limitelor de pedeapsă.

Judecătorii au stabilit câte 2 ani de închisoare pentru fiecare infracțiune, iar prin contopire a rezultat o pedeapsă de 2 ani și 8 luni.

Deși faptele sunt considerate grave, instanța a decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 3 ani. Pe durata acestuia, condamnatul va fi monitorizat de serviciul de probațiune și obligat să respecte mai multe condiții stricte, inclusiv prezentarea periodică la serviciul de probațiune, participarea la programe de reintegrare socială și prestarea a 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității De asemenea, bărbatului i s-a interzis dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 2 ani.

Instanța a dispus și încetarea măsurii arestului preventiv, precum și eliberarea imediată a inculpatului, dacă nu este reținut în alt dosar. Totodată, acesta va trebui să achite 3.000 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Judecătorul a subliniat că faptele au creat un pericol major pentru siguranța rutieră, având în vedere nivelul extrem de ridicat al alcoolemiei și lipsa permisului de conducere. Totuși, atitudinea de recunoaștere și lipsa unui accident rutier au cântărit în stabilirea unei forme de executare mai blânde a pedepsei.

Decizia Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă, putând fi contestată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

