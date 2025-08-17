Ultimele zile pentru folosirea cardurilor educaționale: părinții sunt sfătuiți să cumpere rechizite și haine înainte de 31 august 2025

Anunț important din partea Ministerului Educației. Ajutorul de 500 lei pentru rechizite și haine expiră în curând, cardurile educaționale devenind inactive după 31 august 2025

Pentru a evita pierderea fondurilor, părinții sunt sfătuiți să cheltuiască rapid banii, în caz contrar, aceștia vor fi retrași automat de pe card.

În acest context, părinții sunt sfătuiți să utilizeze cât mai rapid sumele disponibile pentru achiziționarea de: rechizite școlare (caiete, pixuri, stilouri, creioane etc.), ghiozdane și articole de papetărie, îmbrăcăminte și încălțăminte necesare participării la activitățile educaționale din grădinițe și școli.

În anul școlar curent, aproximativ 670.000 de preșcolari și elevi din întreaga țară au beneficiat de acest sprijin, programul fiind derulat de Ministerul Educației, în parteneriat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Scopul principal al inițiativei este de a reduce riscul de abandon școlar și de a sprijini accesul egal la educație pentru copiii din medii vulnerabile.

