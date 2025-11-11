Rămâi conectat

Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner au primit pedepse GRELE: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani, decise de Tribunalul Alba

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 29 de minute

în

De

Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner au primit pedepse GRELE: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani, decise de Tribunalul Alba

Tribunalul Alba a pronunțat, pe 11 noiembrie 2025, sentințele în dosarul privind uciderea afaceristului Adrian Kreiner din Sibiu. Inculpații Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae au fost condamnați pentru omor calificat și alte infracțiuni, primind pedepse cu închisoarea cu executare.

Citește și: Crima șocantă din Sibiu, cu victimă omul de afaceri Adrian Kreiner: Inculpații vor achitare pentru omor calificat pentru că „nu există probe”. Procurorul nu a cerut închisoare pe viață

Procesul a fost marcat de amânări repetate, șase la număr, iar decizia a fost comunicată în ședință publică de judecătorul Andrei Căbulea, în prezența procurorului Octavia Guș. Cosmin Zuleam a fost condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare, fiind liderul grupului de hoți implicat în crima din noaptea de 6 noiembrie 2023. Cristian Minae și Laurențiu Ghiță au primit pedepse pe viață pentru omor calificat, precum și ani suplimentari pentru furt calificat, complicitate și tâlhărie calificată.

Tribunalul a stabilit și daune morale pentru părțile vătămate: Adriana Emilia, partenera lui Kreiner, va primi 150.000 de euro, iar fiica victimei, Vanesa Kreiner, 300.000 de euro. Totodată, ceasurile furate în noaptea crimei, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite.

Dosarul a fost inițial înregistrat la Tribunalul Sibiu, dar a fost transferat la Alba Iulia după ce toți judecătorii inițiali au devenit incompatibili. Crima a șocat opinia publică din România prin modul brutal în care a fost comisă.

