Turul țării în povesti muzicale: atelier de poveste, mini-teatru de păpuși și prezentare de costume populare

Clubul de carte Cu copiii la povești se alătură inițiativei Giving Tuesday prin organizarea unui super eveniment dedicat, ca de obicei, iubitorilor de cărți pentru copii!

Întrucât vom fi atât de aproape de marea sărbătoare a tuturor românilor, vom celebra Centenarul in cadrul evenimentului “Uniți prin povești”, ce se va deșfasura la Alba Iulia in data de 27 noiembrie 2018, in interiorul Muzeului Principia.

Evenimentul va găzdui Turul țării în povești muzicale, ce ajunge pentru prima dată la Alba Iulia. Autoarea cărților din seria Povești muzicale, Cristina Andone, va aduce în fața publicului un concept unic ce cuprinde un atelier de poveste, mini-teatru de păpuși precum și o prezentare de costume populare din toate zonele țării. Cristina Andone, scriitor, activist educational si trainer de creativitate, își propune să îi familiarizeze pe copii cu muzica clasică printr-o metodă pedagogică originală: ‘audit de brand muzical’. Cărțile sale din seria Povești din Padurea Muzicală, vândute in 120.000 de exemplare, includ nouă cărți despre muzica marilor compozitori și împletesc teoria muzicală în niște povești armonioase, împrietenindu-i pe copii cu muzica clasică și oferindu-le, intr-un mod accesibil, informatii esentiale pentru cultura lor generală. În fața publicului, pe data de 27 noiembrie, Cristina Andone îl va aduce în fața noastră pe marele Enescu și muzica sa de aur.

Întrucât crezul de ansamblu al Asociației “Cu copiii la povesti” vizează poveștile cu mesaj pozitiv, responsabilitate și respect prin educarea emoționalului si accesul la cultură, Clubul de carte își propune să aducă familii împreună într-un cadru organizat, pentru un eveniment ce va pune în valoare importanța lecturii încă de la vârste fragede, precum și cărțile de calitate, ce au puterea de a dezvolta creativititatea, imaginația, gândirea critică, libertatea de exprimare și încrederea în sine.

În acest context și în spiritul Giving Tuesday, 100 de copii alături de părinți vor primi cadou în cadrul evenimentului câte un exemplar din cartea „Enescu și hora razelor de soare”. Participarea va fi gratuită, iar cărțile vor fi oferite cadou celor prezenți în limita disponibilității (100 de exemplare), în baza înscrierii în tabelul online de aici (100 de locuri disponibile):

https://docs.google.com/document/d/1gMEf_99S0IoHtQGH2mALNcKXcP9dIa5N0AGt2lQ4DLk/edit?usp=sharing

La fata locului vor putea fi achizitionate atât cartea prezentată, precum și restul cărților din Pădurea Muzicală, dar și titluri de excepție pentru copii ale editurii partenere, la prețuri promoționale.

Ne unim prin povești la Alba Iulia!

Clubul de carte “Cu copiii la povești”