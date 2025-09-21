Turneul Classic Unlimited 2025 în Alba: Concerte de pian la Aiud și Roșia Montană în 26 septembrie și 11 octombrie. PROGRAM

Vineri, 26 septembrie, începe turneul național de pian Classic Unlimited la Biserica Romano-Catolică din Aiud, de la ora 19:00, cu un concert susținut de pianistul Bogdan Vaida. Ulterior, pe data de 11 octombrie turneul revine în Alba, în Roșia Montană la Biserica Catolică din localitate.

Accesul la cele două concerte de pian este gratuit, pe bază de rezervare online, pe site-ul Classic Unlimited.

„Love at First Sound” – tema ediției 2025

Tema turneului de anul acesta, „Love at First Sound”, explorează cum diferite forme de dragoste — pentru oameni, locuri, idealuri sau credință — au inspirat creația muzicală în diverse epoci.

Programul include lucrări de Bach, Scarlatti, Brahms și Clara Schumann, dar și patru compoziții noi, scrise special pentru turneul Classic Unlimited din acest an de compozitorii Aurelian Băcan, Șerban Marcu, Cristian Bence-Muk și Ciprian Gabriel Pop.

„Din județul Alba începe în acest an turneului Classic Unlimited. Abia aștept să ajung la Aiud și Roșia Montană. Sper să întâlnesc mulți oameni curioși, dornici să descopere muzica clasică prin intermediul pieselor pe care le-am selectat pentru această ediție. Consider evenimentul de neratat pentru că aduce în prim-plan dragostea și ne va plimba pe aripile ei din baroc și până azi”, spune pianistul Bogdan Vaida, inițiatorul proiectului.

Concerte în spații speciale

Un element care face turneul Classic Unlimited unic este alegerea unor locuri speciale, pline de istorie și energie.

În acest an, muzica va răsuna în biserici vechi și încărcate de tradiție, într-o sinagogă istorică, într-un cazinou transformat în muzeu, dar și într-o fostă exploatare minieră care a devenit spațiu cultural.

Publicul va putea trăi experiența muzicii clasice într-un castel renascentist, într-un hub modern de inovație sau chiar într-un magazin de motociclete din Cluj-Napoca.

Calendarul complet al concertelor Classic Unlimited 2025

•Aiud, județul Alba – Biserica Romano-Catolică, 26 septembrie

•Gherla, județul Cluj – Biserica Armenească, 27 septembrie

•Siret, județul Suceava – Casa de Cultură „Mihai Teliman”, 3 octombrie

•Rădăuți, județul Suceava – Sinagoga Templu Mare, 4 octombrie

•Vatra Dornei, județul Suceava – Centrul Muzeal Cazinoul Băilor, 5 octombrie

•Sibiu – Topic HUB, 9 octombrie

•Roșia Montană, județul Alba – Biserica Catolică, 11 octombrie

•Petrila, județul Hunedoara – Exploatarea Culturală Petrila, 12 octombrie

•Carei, județul Satu Mare – Castelul Károlyi, 17 octombrie

•Sighetu Marmației, județul Maramureș – Centrul Cultural Pastoral „Sf.Iosif Mărturisitorul”, 18 octombrie

•Deva, județul Hunedoara – Sala Excelsius a Liceului de Arte „Sigismund Toduță”, 22 octombrie

•Gilău, județul Cluj – Castelul Rákóczi-Bánffy, 25 octombrie

•Cluj-Napoca, județul Cluj – Motoland, 26 octombrie

•Baia Mare, județul Maramureș – Colonia Pictorilor, 30 octombrie

Proiect co-finanțat de: Administrația Fondului Cultural Național.

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Cluj, Radio Itsy Bitsy, EBS Radio, Observator Cultural, Scena9, Akordaj, România Pozitivă, Romania Tourism, Clujul Copiilor, Visit Cluj, I like Cluj, Cluj4Ever.

