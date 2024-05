Turneu inedit de volei la Ocna Mureș: „Glow in the dark Volleyball”, spectacol nocturn, vineri, 31 mai

Turneu inedit de volei la Ocna Mureș, vineri, 31 mai, în Sala de Sport a Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”. Este vorba despre ediția a doua a evenimentului „Glow in the dark Volleyball” (în traducere „strălucire în întuneric”), un spectacol sportiv, de culoare și muzică.

Competiția propriu-zisă va începe la ora 20.00 și va dura până la ora 3.00, turneul urmând să cuprindă 6 echipe, între care și Old Boys Ocna Mureș, care se vor întrece în partide de volei… fosforescente și disputate puțin mai altfel! Acest eveniment a fost adus și promovat în Ocna Mures în iarnă, de către Andrea Martin, voleibalistă la CS Ocna Mures și CSȘ Blaj, ajutată de fostele colege Casiana Katana și Ioana Todea. Publicul va fi și el parte integrantă din spectacol, întrucât va fi pus la dispoziția celor prezenți un stand cu vopsele și benzi autocolante fosforescente, care vor da culoare unei seri electrizante.

„M-am întâlnit cu «Glow in the dark VOLLEYBALL» în Franța și m-am îndrăgostit iremediabil de acest «altfel de volei». După primul meu meci jucat în acest format am fost foarte hotărâtă să-l fac cunoscut toturor voleibaliștilor din Ocna Mureș. Cu ajutorul fostelor mele colege Casiana și Ioana am reușit să organizăm prima ediție, desfășurată în ianuarie 2024, iar pentru ediția a doua ni s-au alăturat Nectarie și Gabriel Leahu, precum și profesorul Cristian Santa de la Facultatea de Sport din Cluj-Napoca. Am lăsat un loc liber special pentru echipa de Old Boys din Ocna Mureș, oameni dragi nouă, care ne-au inspirat și au fost tot timpul alături de noi în perioada în care am jucat volei aici“, a transmis Andrea Martin, unul dintre organizatori.

