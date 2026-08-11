Video | Alertă în Marea Neagră: Două drone UAV, distruse de scafandrii EOD ai Armatei Române în zona Neptun Deep
Alertă în Marea Neagră: Două drone UAV, distruse de scafandrii EOD ai Armatei Române în zona Neptun Deep
Două drone UAV de tip Gerbera au fost identificate și distruse, în după-amiaza zilei de marți, 11 august 2026, de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în perimetrul Neptun Deep.
Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, dronele au fost observate inițial de una dintre navele care desfășurau lucrări în zona platformei.
„Una dintre navele care executau lucrări în zona platformei a observat dronele, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari ai Armatei Române la bord, s-a deplasat în zonă”, a declarat Radu Miruță.
Militarii au identificat două sisteme UAV aflate în derivă, precum și mai multe resturi în aceeași zonă.
„Au fost identificate două sisteme UAV în derivă și alte câteva resturi. Am luat legătura cu partenerii ucraineni, care ne-au confirmat că aceste sisteme nu le aparțin”, a precizat ministrul interimar al Apărării.
Pentru eliminarea oricărui risc pentru navigație și pentru lucrările desfășurate în proximitatea platformei Neptun Deep, autoritățile române au decis distrugerea controlată a dronelor.
„Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor care se desfășoară în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare”, a mai spus Radu Miruță.
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