Actualitate

Video | Alertă în Marea Neagră: Două drone UAV, distruse de scafandrii EOD ai Armatei Române în zona Neptun Deep

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

De

Alertă în Marea Neagră: Două drone UAV, distruse de scafandrii EOD ai Armatei Române în zona Neptun Deep

Două drone UAV de tip Gerbera au fost identificate și distruse, în după-amiaza zilei de marți, 11 august 2026, de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în perimetrul Neptun Deep.

Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, dronele au fost observate inițial de una dintre navele care desfășurau lucrări în zona platformei.

„Una dintre navele care executau lucrări în zona platformei a observat dronele, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari ai Armatei Române la bord, s-a deplasat în zonă”, a declarat Radu Miruță.

Militarii au identificat două sisteme UAV aflate în derivă, precum și mai multe resturi în aceeași zonă.

„Au fost identificate două sisteme UAV în derivă și alte câteva resturi. Am luat legătura cu partenerii ucraineni, care ne-au confirmat că aceste sisteme nu le aparțin”, a precizat ministrul interimar al Apărării.

Pentru eliminarea oricărui risc pentru navigație și pentru lucrările desfășurate în proximitatea platformei Neptun Deep, autoritățile române au decis distrugerea controlată a dronelor.

„Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor care se desfășoară în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare”, a mai spus Radu Miruță.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Foto | Iancu de Hunedoara, comemorat în Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, la 570 de ani de la trecerea în eternitate

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

11 august 2026

De

Iancu de Hunedoara, comemorat în Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, la 570 de ani de la trecerea în eternitate Coroane de flori au fost depuse, marți, 11 august 2026 la Alba Iulia, la sarcofagul lui Iancu de Hunedoara, cu prilejul împlinirii a 570 de ani de la moartea voievodului. Ceremonia comemorativă a avut […]

Citește mai mult

Actualitate

Alin Tomuș preia coordonarea E³-GOV Think Tank și va reprezenta inițiativa în cadrul TRILATERAL FORUM 2026

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 9 ore

în

11 august 2026

De

Alin Tomuș preia coordonarea E³-GOV Think Tank și va reprezenta inițiativa în cadrul Trilateral Forum 2026 Fundația pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere – FDBC anunță desemnarea lui Alin Tomuș în calitate de coordonator al E³-GOV Think Tank, platformă independentă de analiză și cercetare aplicată dedicată relației dintre energie, economie și mediu. E³-GOV Think Tank a […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensii 2026 | Trebuie depusă cerere pentru restituirea CASS reținute din pensie? Precizări oficiale

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

11 august 2026

De

Pensii 2026 | Trebuie depusă cerere pentru restituirea CASS reținute din pensie? Precizări oficiale Casa Județeană de Pensii Alba face lumină în cazul contribuției de sănătate reținute din pensiile de peste 3.000 de lei: nu este nevoie de nicio cerere pentru restituirea banilor. Pensionarii care au pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie […]

Citește mai mult