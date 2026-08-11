Sport

David Popovici este în finala probei-regină de 100 m liber la Europenele 2026 de la Paris!

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

De

David Popovici este în finala probei-regină de 100 m liber la Europenele 2026 de la Paris!

David Popovici a obținut, în seara zilei de marți, 11 august 2026 calificarea într-o nouă finală europeană în proba-regină a natației.

Campionul român a început excelent Campionatele Europene de la Paris, calificându-se în semifinale cu cel mai bun timp al seriilor, 47,13 secunde.

David Popovici a înotat în ultima serie și a încheiat cursa pe primul loc, confirmând statutul de principal favorit la titlul european. Croatul Jere Hribar a fost al doilea în clasamentul general al seriilor, cu 47,80 secunde.

David Popovici a fost singurul român care a trecut de serii în proba de 100 m liber. Patrick Dinu a terminat pe locul 27, cu 48,83 secunde, iar Eric-Ștefan Andrieș s-a clasat pe locul 58, cu 49,79 secunde.

David Popovici a izbutit ulterior calificarea în finala de 100 m liber, câștigând detașat a doua semifinală. El a stabilit un nou record al competiției.

Timpul de 46,72 secunde este a patra performanță din toate timpurile!!!

Semifinala campionului român a fost programată la ora 20:36.

David Popovici va porni de pe culoarul 4 în finala de miercuri, 12 august 2026, programată de la ora 19.52 (ora României).

sursa foto: David Popovici / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Foto: Metalurgistul Cugir, înfrângere în testul de gală cu „U” Cluj

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

11 august 2026

De

Metalurgistul Cugir, înfrângere în testul de gală cu „U” Cluj Divizionara terță Metalurgistul Cugir a suferit o înfrângere, marți, 11 august 2026 în testul de gală cu „U” Cluj, disputat în deplasare, cu prim-divizionara.  Citește și: Foto: Metalurgistul Cugir – Inter Sibiu 1-0 (0-0), într-un joc amical | Gol Goronea, Herlea a revenit de la […]

Citește mai mult

Sport

Volei Alba Blaj, staff pentru stagiunea 2026/2027: italianul Valerio Povia – noul preparator fizic | Luni, 17 august, reunirea pentru formația din „Mica Romă”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

11 august 2026

De

Campioana Volei Alba Blaj, staff pentru stagiunea 2026/2027: italianul Valerio Povia – noul preparator fizic | Luni, 17 august, reunirea pentru formația din „Mica Romă” Volei Alba Blaj, vicecampioana României, și-a definitivat staff-ul pentru stagiunea 2026/2027, antrenamentele urmând a debuta luni, 16 august. Citește și: România, reprezentativa de volei feminin, în pregătiri pentru Europene, la Blaj […]

Citește mai mult

Sport

Aiudeanul Bogdan Andone, antrenorul etapei a 4-a din SuperLiga: „A pregătit excelent duelul cu deținătoarea titlului”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 8 ore

în

11 august 2026

De

Aiudeanul Bogdan Andone, antrenorul etapei a 4-a din SuperLiga: „A pregătit excelent duelul cu deținătoarea titlului” Aiudeanul Bogdan Andone a fost desemnat antrenorul etapei a 4-a din SuperLiga. „A pregătit excelent duelul cu deținătoarea titlului, reușind o victorie muncită, care a adus multă bucurie în rândul suporterilor piteșteni. Astfel, după 29 de ani, FC Argeș […]

Citește mai mult