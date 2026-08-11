David Popovici este în finala probei-regină de 100 m liber la Europenele 2026 de la Paris!

David Popovici a obținut, în seara zilei de marți, 11 august 2026 calificarea într-o nouă finală europeană în proba-regină a natației.

Campionul român a început excelent Campionatele Europene de la Paris, calificându-se în semifinale cu cel mai bun timp al seriilor, 47,13 secunde.

David Popovici a înotat în ultima serie și a încheiat cursa pe primul loc, confirmând statutul de principal favorit la titlul european. Croatul Jere Hribar a fost al doilea în clasamentul general al seriilor, cu 47,80 secunde.

David Popovici a fost singurul român care a trecut de serii în proba de 100 m liber. Patrick Dinu a terminat pe locul 27, cu 48,83 secunde, iar Eric-Ștefan Andrieș s-a clasat pe locul 58, cu 49,79 secunde.

David Popovici a izbutit ulterior calificarea în finala de 100 m liber, câștigând detașat a doua semifinală. El a stabilit un nou record al competiției.

Timpul de 46,72 secunde este a patra performanță din toate timpurile!!!

Semifinala campionului român a fost programată la ora 20:36.

David Popovici va porni de pe culoarul 4 în finala de miercuri, 12 august 2026, programată de la ora 19.52 (ora României).

sursa foto: David Popovici / Facebook

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