Turismul intern, în cădere în 2025: Scăderi puternice în mai multe județe. Alba nu este o excepție

Turismul intern, în cădere în 2025: Scăderi puternice în mai multe județe. Cum arată situația în Alba

În sezonul estival 2025, numărul turiștilor români care au decis să își petreacă vacanțele în destinații interne a scăzut semnificativ, conform unui raport al Institutului Naţional de Statistică (INS), analizat de BIBI Touroperator.

Datele centralizate pentru perioada iunie–septembrie 2025 indică o scădere semnificativă a pieţei turistice interne, prima după pandemia de COVID-19, evidenţiind dificultăţi majore pentru operatorii din sectorul HoReCa. Mulţi dintre aceştia au fost obligaţi să reducă investiţiile în servicii şi promovare sau să recurgă la restructurări de personal, din cauza presiunilor fiscale tot mai mari şi a diminuării cererii.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 01.01.-30.09.2025, au însumat 10952,1 mii persoane, în scădere cu 1,8% faţă de perioada 01.01.-30.09.2024.

Din numărul total de sosiri, în perioada 01.01.-30.09.2025, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 82,2%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 17,8%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 01.01.-30.09.2025 au însumat 23875,3 mii, în scădere cu 0,9% faţă de cele din perioada 01.01.-30.09.2024.

Din numărul total de înnoptări, în perioada 01.01.-30.09.2025, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 83,3%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 16,7%. Durata medie a şederii în perioada 01.01.-30.09.2025, a fost de 2,2 zile la turiştii români.

Județele cu cele mai mari creșteri:

Olt (+45,96%),

Vrancea (+39,98%),

Hunedoara (+15,93%)

Galaţi (+14,76%)

Buzău (+9,24%)

Județele cu cele mai accentuate scăderi

Suceava (-38,27%)

Argeş (-34,39%)

Harghita (-21,05%)

Satu Mare (-21,70%)

Neamţ (-21,54%)

Situația în județul Alba

Conform documentației studiate, în ceea ce privește sosirile turiștilor români în unități de cazare interne, în septembrie 2025 (19.270) comparativ cu perioada similară din 2024(22.281), în județul Alba se observă o evoluție de -13,51%.

Iar analiza pe lunile iunie, iulie, august și septembrie, în județul Alba se observă o scădere de aproximativ 5%.

