Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1 milion de euro alocați doar pentru promovare online – ,,Noi în ce an trăim?”

Anul 2025, la fel ca și ultimii ani, s-a dovedit extrem de slab pentru turismul din județul Alba. Continuăm să fim pe ultima poziție în regiunea Centru — o situație în care ne aflăm de ani de zile și care nu aduce niciun fel de mândrie.

Mai grav, perspectivele pentru 2026 sunt și mai sumbre.

Într-un județ care se „mândrește” cu una dintre cele mai mari cetăți din Europa, cu peisaje naturale spectaculoase, biserici fortificate și cu stațiuni balneare de mare potențial, turismul este pe cale să dispară. Nu e o figură de stil, ci o realitate dureroasă.

În acest timp, la Sibiu se alocă 1 milion de euro (fără TVA) doar pentru promovare online, în vederea realizării unor campanii de promovare a județului la nivel european. În caietul de sarcini aferent licitației lansată de Asociația Județeană de Turism Sibiu (AJTS), ,,aa nivel național, Destinația Județul Sibiu se află pe locul 4 privind numărul de turiști străini atrași în anul 2024. Față de anul 2023, activitatea turistică a înregistrat o scădere de 1% a numărului de sosiri și 2% a numărului de înnoptări”.

Pentru a impulsiona creșterea numărului de turiști, AJTS a lansat o licitație pentru derularea unor campanii de promovare a „Destinației Județul Sibiu”, campanie care are urma să aibă un buget total cuprins între minim 835.000 de lei și maxim 4,97 milioane de lei (sumele nu includ TVA). Aceste sume ar urma să fie alocate, în funcție de bugetul disponibil, pe perioada a trei ani, notează turnulsfatului.ro.

Campania de promovare solicitată de AJTS va fi implementată va avea trei tipuri de activități. Prima este cea de plasare de „bannere și link-uri dedicate pe homepage și în footer-ul platformelor online relevante, vizând segmente de public cu intenție activă de călătorie”.

A doua activitate solicitată este cea a unei campanii de e-mailuri care să ajungă, pe parcursul a opt săptămâni din primul an, la 180.000 de italieni, 180.000 de spanioli, 200.000 de germani și 80.000 de englezi.

În fine, cea de-a treia activitate este cea a publicării unui advertorial de o pagină într-o revistă cu o audiență cumulată de cel puțin 30 de milioane de persoane din cele patru țări țintă, mai precizează sursa citată.

În acest timp, noi ce facem? Continuăm să investim în offline! Promovarea rămâne blocată în metodele de acum 20 de ani: târguri, standuri, pliante și cheltuieli bugetare cu deplasări inutile — fără impact real. Întrebarea este: noi în ce an trăim?

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI