Turismul în Alba, în scădere în septembrie 2025: Județul nostru, ultimul la capitolul grad de ocupare a locurilor de cazare în Regiunea Centru. Ce spun cifrele

În luna septembrie 2025, turismul în județul Alba a înregistrat o scădere semnificativă față de luna anterioară, dar și o diminuare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Municipiile Alba Iulia și Sebeș au avut cei mai mulți turiști din mediul urban, iar la Șugag și Rimetea au ajuns cei mai mulți turiști din mediul rural.

La nivelul Regiunii Centru, gradul de ocupare a hotelurilor și pensiunilor a fost de 26% în septembrie, sub media națională de 30,2%. Județul Alba se află la coada clasamentului regional, cu un grad de ocupare de doar 16,4%. La polul opus, cel mai bine stă județul Covasna (43%), urmat de Mureș (34,9%). Brașovul și Sibiul se mențin la valori de peste 25%, în timp ce Harghita (17,4%) este penultimul județ.

Cum arată statisticile turismului în județul Alba, luna septembrie 2025

În luna septembrie 2025 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 23909 turiști ( reprezentand 1,9% din numărul turiștilor înregistrați la nivel național, 1261451 turisti ), înregistrându-se scadere cu 18161 persoane (-43,2%) faţă de luna anterioară si cu 2458 persoane (-9,3%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2024. Majoritatea turistilor au fost cazați în hoteluri (41,1%), pensiuni agroturistice (20,4%), apartamente și camere de închiriat (15,7%) și pensiuni turistice (13,4%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) înregistrat în septembrie 2025 a fost de 40266, mai puțin cu 37570 innoptari (-48,3%) faţă de luna anterioara și cu 3460 innoptari (-7,9%) faţă de luna septembrie 2024. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această lună a fost de 2,22 zile, mai mare decât cea înregistrată în august 2024 (1,66 zile).

În septembrie 2025, turiştii români deţin o pondere de 80,6% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (19270 persoane), iar turiştii străini (4639 persoane), reprezinta 19,4% din total.

Din analiza datelor, se observă că interesul pentru cazare în Alba Iulia la hotel rămâne ridicat, municipiul atrăgând cel mai mare număr de turiști din mediul urban în luna septembrie 2025. În ciuda scăderii generale a turismului la nivel județean, multe hoteluri din Alba Iulia au continuat să fie principalele opțiuni de găzduire, acestea concentrând peste 40% dintre înnoptările înregistrate

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din judeţ în luna septembrie 2025 a fost de 16,4%, mai mic decât cel înregistrat în luna anterioară (30,5%) si decat indicele înregistrat în luna corespunzătoare din anul anterior (18,8%), pe ţară înregistrându-se un indice de 30,2%.

În perioada 1.01-30.09.2025 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat):

au fost cazaţi 208500 turişti, înregistrându-se o creștere cu 0,6% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2024; turiştii români deţin o pondere de 83,9% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (175029 persoane), iar turiştii străini (33471 persoane) reprezintă 16,1%, în creștere față de perioada similară din anul anterior (13,7%);

numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) a fost de 370561, mai mult cu 1,6% faţă perioada similară a anului 2024 când s-au inregistrat 364822 înnoptări;

durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această perioadă a fost de 1,78 zile mai mare decat în perioada similară din anul 2024, 1,76 zile.

În luna septembrie în mediul urban se inregistreaza un număr de 14755 turiști (61,7% din total) în scadere cu 870 turiști fata de septembrie 2024 ( 15625 turisti, 59,3% din total), iar in rural numarul turistilor a fost de 9154 turiști (38,3% din total), in scadere cu 1588 turisti (-14,8%) fata de luna corespunzătoare din anul anterior (10742 turisti, 40,7% din total).

Pe medii, cei mai mulți turiști din urban de înregistrează in Alba Iulia ( 8477 turisti) si Sebes ( 4810 turisti), iar in mediul rural Sugag (1984 turisti), Rimetea ( 1889 turisti), Arieseni (712 turisti), Albac ( 618 turisti), Santimbru ( 499 turisti), Vintu de Jos ( 469 turisti).In aceasta luna, în 36 unități administrativ teritoriale din mediul rural nu se inregistreaza niciun turist ( în unități de cazare cu minim 10 locuri).

Turismul în Regiunea Centru în luna septembrie 2025

Numărul sosirilor, înregistrate în structurile de primire turistică în luna septembrie 2025, în Regiunea Centru, a fost de 278885 (22,1% din numărul sosirilor înregistrate la nivel naţional) și înregistrează o scădere cu 27,8% faţă de luna anterioară. În luna septembrie 2025, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în Regiunea Centru, sosirile in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o scădere cu 16711 persoane (-5,7%).

Cele mai multe sosiri s-au înregistrat în judeţul Braşov (121503), reprezentând 43,57% din totalul regional, iar cele mai puţine sosiri înregistrate au fost în judeţul Covasna (13499), reprezentând 4,84% din totalul regional.

Sosirile în hoteluri deţin un procentaj de 58,7% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică, fiind urmate de cele din apartamente și camere de închiriat cu 11,9%, pensiuni turistice cu 10,6% și pensiuni agroturistice cu 10,5%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna septembrie 2025 au fost de 530892, reprezentând 19,6% din totalul la nivel naţional, în scădere cu 31,4% faţă de luna anterioară şi cu 6,4% faţă de luna corespunzătoare din anul 2024.

Înnoptările în hoteluri deţin ponderea cea mai mare pondere din numărul total de înnoptări (59,1%), fiind urmate de apartamente și camere de închiriat (11,8%), pensiuni agroturistice (10,4%) și pensiuni turistice (9,7%).

Durata medie a sejurului, la nivelul Regiunii Centru, în luna septembrie 2025, a fost de 1,90 zile, iar la nivel judeţean, cea mai mare durată a sejurului s-a înregistrat în Covasna (4,20 zile) și cea mai mică în judeţul Sibiu (1,55 zile).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna septembrie 2025 de 26% pe total structuri de cazare turistică, sub nivelul înregistrat în luna august 2025 (35,4%) și sub indicele calculat la nivel national (30,2%). Judeţul Covasna a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare (43%), fiind urmat de județul Mureș (34,9%), Brașov (25,6%), județul Sibiu (25,5%), Harghita (17,4%), iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în județul Alba (16,4%).

