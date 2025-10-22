Trotinetele și bicicletele electrice, obligate la RCA: Ce prevede proiectul adoptat de Camera Deputaților
Trotinetele și bicicletele electrice, obligate la RCA: Ce prevede proiectul adoptat miercuri
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul Legii RCA prin care asigurarea obligatorie va fi extinsă și asupra vehiculelor care, conform legislației naționale actuale, nu necesită înmatriculare sau înregistrare, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare.
Citește și: RCA se schimbă pentru 8 milioane de șoferi din România. Noile reguli ar putea fi o lovitură pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină
Proiectul, inițiat de Guvern, transpune prevederile Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European și vizează lărgirea definiției vehiculului, astfel încât obligația de asigurare să se raporteze la criterii tehnice specifice. În plus, actul normativ stabilește limitele minime de despăgubire, referința acestora în lei conform cursului indicat în directivă și modalitățile de control ale asigurării RCA.
Conform proiectului, „Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staţionează în mod obişnuit în România încheie şi menţine în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia.
Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor şi activităţilor sportive cu motor… atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părţi terţe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanţi şi vehiculelor acestora”.
Legea a fost adoptată în forma propusă de Guvern, fiind eliminate amendamentele aprobate anterior de Senat, iar propunerile suplimentare ale deputaților au fost respinse.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit aplauze și râsete
Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit aplauze și râsete Copiii de la Grădinițele cu Program Prelungit nr. 16 și Bărăbanț au avut parte, miercuri, 22 octombrie, de o vizită specială din partea jandarmilor albaiulieni. Cei mici s-au bucurat să descopere autospecialele, […]
Noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice va fi ales la Roma, la începutul lunii noiembrie 2025: Proceduri după trecerea la Domnul a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan
Noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice va fi ales la Roma, la începutul lunii noiembrie 2025 Sesiunea extraordinară a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în vederea alegerii noului Arhiepiscop Major, va avea loc la Roma, în perioada 2-6 noiembrie 2025, la Colegiul Pontifical Pio Romeno. „În conformitate cu prevederile canonice în vigoare, […]
Un fost judecător CCR se plânge că pensia de 10.000 de euro e „mică”: „Cu 41 de ani de cotizație, nu înțeleg de ce atâta tam-tam”
Un fost judecător CCR se plânge că pensia de 10.000 de euro e „mică”: „Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro… Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam” Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a stârnit reacții puternice în mediul online, după ce a susținut că pensia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit aplauze și râsete
Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit...
Trotinetele și bicicletele electrice, obligate la RCA: Ce prevede proiectul adoptat de Camera Deputaților
Trotinetele și bicicletele electrice, obligate la RCA: Ce prevede proiectul adoptat miercuri Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul Legii...
Știrea Zilei
VIDEO | A fost inaugurat oficial noul supermarket Kaufland de la Aiud: Când se va deschide pentru publicul larg
A fost inaugurat oficial noul supermarket Kaufland de la Aiud Miercuri, 22 octombrie 2025, a avut loc inaugurarea oficială a...
VIDEO | Au fost finalizate lucrările de modernizare și dotare a Secției de Neonatologie a spitalului din Alba Iulia: Investiție de peste 7 milioane de lei
Au fost finalizate lucrările de modernizare și dotare a Secției de Neonatologie a spitalului din Alba Iulia Secția de Neonatologie...
Curier Județean
VIDEO | Cartierul de romi din Sebeș, „scanat” cu dronele de Garda de Mediu Alba: În vizor, dezmembrările auto în spații improvizate
Cartierul de romi din Sebeș, „scanat” cu dronele de Garda de Mediu Alba La Comisariatul Județean Alba dronele achiziționate de...
FOTO | Săptămâna dedicată siguranței pietonilor. Precizările făcute de polițiștii din Alba
FOTO | Săptămâna dedicată siguranței pietonilor. Precizările făcute de polițiștii din Alba Polițiștii rutier din Alba au acționat pentru prevenirea...
Politică Administrație
Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP Primaria Roșia Montană a lansat...
Opinii Comentarii
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...