Trotinetele și bicicletele electrice, obligate la RCA: Ce prevede proiectul adoptat de Camera Deputaților

Trotinetele și bicicletele electrice, obligate la RCA: Ce prevede proiectul adoptat miercuri

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul Legii RCA prin care asigurarea obligatorie va fi extinsă și asupra vehiculelor care, conform legislației naționale actuale, nu necesită înmatriculare sau înregistrare, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare.

Proiectul, inițiat de Guvern, transpune prevederile Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European și vizează lărgirea definiției vehiculului, astfel încât obligația de asigurare să se raporteze la criterii tehnice specifice. În plus, actul normativ stabilește limitele minime de despăgubire, referința acestora în lei conform cursului indicat în directivă și modalitățile de control ale asigurării RCA.

Conform proiectului, „Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staţionează în mod obişnuit în România încheie şi menţine în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia.

Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor şi activităţilor sportive cu motor… atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părţi terţe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanţi şi vehiculelor acestora”.

Legea a fost adoptată în forma propusă de Guvern, fiind eliminate amendamentele aprobate anterior de Senat, iar propunerile suplimentare ale deputaților au fost respinse.

