Trotinetele și bicicletele electrice, doar cu permis special. Proiectul de lege este dezbătut în Parlament

După mai bine de 1.600 de accidente produse în primele luni ale anului, un nou proiect de lege propune ca trotinetele și bicicletele electrice să poată fi conduse doar de persoane care dețin un permis special. Inițiativa legislativă se află în prezent în dezbatere în Parlament.

Potrivit proiectului, publicat de Digi24, utilizatorii acestor vehicule vor fi obligați să obțină un permis de conducere de tip categoria AM1, care să ateste cunoașterea legislației rutiere și a regulilor de circulație. În momentul de față, pentru a conduce o trotinetă sau o bicicletă electrică nu este nevoie de permis, singura condiție fiind ca persoana să aibă cel puțin 14 ani.

De ce este propusă măsura

Inițiatorii proiectului justifică introducerea permisului prin creșterea alarmantă a numărului de accidente. De la începutul anului, peste 1.600 de evenimente rutiere au implicat trotinete electrice, soldate cu șapte decese, conform datelor citate de Digi24. În perioada 2021–2024, numărul total al persoanelor decedate în astfel de accidente a ajuns la 24.

Potrivit autorilor legii, lipsa unei minime pregătiri teoretice și practice îi face pe mulți utilizatori să ignore regulile de circulație, ceea ce duce la incidente frecvente, în special în marile orașe.

Cum se va obține noul permis

Pentru a obține permisul categoria AM1, solicitanții vor trebui să aibă vârsta minimă de 14 ani și să promoveze un examen teoretic și unul practic, desfășurat într-un poligon special amenajat. Testul scris va verifica cunoștințele despre semnele de circulație, regulile de deplasare pe pistele pentru biciclete și utilizarea trotuarelor.

Următorii pași

Proiectul a fost depus la Senat, care este prima Cameră sesizată, și urmează să fie analizat de comisiile de specialitate. Dacă va fi adoptat, România ar deveni una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care impune un permis special pentru conducerea trotinetelor și bicicletelor electrice.

Deocamdată, măsura se află doar în faza de dezbatere, dar a stârnit reacții împărțite. O parte dintre utilizatori consideră ideea benefică pentru siguranța rutieră, în timp ce alții o percep ca pe o restricție inutilă.

În paralel, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) analizează introducerea unei asigurări obligatorii pentru trotinetele electrice, similară poliței RCA. Totodată, Primăria Buzău a propus ca, începând cu 2026, accesul trotinetelor electrice să fie interzis în anumite zone ale orașului, inclusiv în curțile unităților de învățământ.

