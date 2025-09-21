Trotinetist cu ,,alcool la bord”, rănit după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe o stradă din Aiud. Avea o alcoolemie de 0,68mg/l

Trotinetist de 54 de ani, cu ,,alcool la bord”, rănit după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe o stradă din Aiud. Avea o alcoolemie de 0,68mg/l

Un trotinetist cu ,,alcool la bord” a fost rănit după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe o stradă din Aiud. Bărbatul de 54 de ani avea o alcoolemie de 0,68mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 septembrie 2025, în jurul orei 18.40, polițiștii rutieri din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Tudor Vladimirescu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din municipiul Aiud, în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică, pe strada Tudor Vladimirescu, s-ar fi dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier, bărbatul a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la Spitalul Municipal Aiud, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

