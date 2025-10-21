Tribunalul Alba suspendă protestele și reia activitatea de joi, 23 octombrie 2025, după ce Curtea Constituțională a respins legea pensiilor magistraților

Judecătorii Tribunalului Alba își vor relua activitatea începând de joi, 23 octombrie 2025. Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba a adoptat marți, 21 octombrie, o hotărâre prin care s-a stabilit suspendarea formei de protest și reluarea activității de judecată la nivelul Tribunalului Alba, începând cu data de 23.10.2025.

”Astăzi, 21.10.2025, s-a desfăşurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, în scopul exprimării unui punct de vedere referitor la necesitatea continuării perioadei de restrângere temporară a activității de judecată, adoptată prin Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba ori, după caz, reluarea activității de judecată la nivelul Tribunalului Alba.

Adunarea generală a judecătorilor a hotărât următoarele:

Art. 1 Suspendă măsura adoptată prin Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, de restrângerea temporară a activității de judecată nivelul Tribunalului Alba.

Art. 2: Reluarea activității de judecată la nivelul Tribunalului Alba, începând cu data de 23.10.2025.”

La adoptarea hotărârii, judecătorii Tribunalului Alba au avut în vedere că „la data de 20 octombrie 2025, Curtea Constituțională a României a admis obiecția de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casație şi Justiție – Secţiile Unite şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în ansamblu este neconstituţională, Decizia fiind definitivă şi general obligatorie.”, au transmis reprezentanții instituției.

Reamintim că judecătorii CCR au admis sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție privind noua lege a pensiilor magistraților. Legea a fost declarată neconstituțională, cu majoritate de voturi, 5 pentru, luni, 20 octombrie 2025.

