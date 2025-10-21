Curtea de Apel Alba Iulia își reia activitatea pentru toate cauzele pe rol după ce CCR a respins legea privind pensiile magistraților

Curtea de Apel Alba Iulia își reia de marți, 21 octombrie 2025, activitatea pentru toate cauzele pe rol și renunță la protest după ce CCR a respins luni, legea privind pensiile magistraților.

,,Astăzi, 21.10.2025, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia a decis suspendarea formei de protest stabilită prin Hotărârea Adunării generale a judecătorilor nr.2 din 26.08.2025, având în vedere că prin decizia nr.479/20.10.2025, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Urmare a acestei hotărâri, activitatea de judecată se va relua începând cu data prezentei pentru toate cauzele aflate pe rolul Curții de Apel Alba Iulia”, se arată în comunicatul Curții de Apel Alba Iulia.

Reamintim că judecătorii CCR au admis sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție privind noua lege a pensiilor magistraților. Legea a fost declarată neconstituțională, cu majoritate de voturi, 5 pentru, luni, 20 octombrie 2025.

