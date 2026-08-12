Curier Județean

Trei transporturi agabaritice de 91 de tone vor traversa județul Alba: Vehiculele transportă structuri metalice. Traseul complet

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 ore

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Trei transporturi agabaritice de 91 de tone vor traversa județul Alba: Vehiculele transportă structuri metalice. Traseul complet

Trei transporturi agabaritice, cu structuri metalice de până la 91 de tone și 44 de metri lungime, vor traversa în perioada 11–20 august și prin județul Alba.

În perioada 11.08.2026 – 20.08.2026 se vor desfășura trei transporturi cu depășiri pe traseul: Nădlac II PTF – A1 – A11 – Centura Arad – DN7 – Ilia – A1 – Sebeș – A10 – Turda – A3 – DEx4 – DN1 – Centura Apahida Vâlcele – DN1C – DN17 – Beclean – DN17 – Centura Bistrița – DN17 – Gura Humorului – Varianta de Ocolire Suceava – DN2 – DN28 – Târgu Frumos – DN28 – DN28D – DN28 – DN24B – Albita PTF.

Vehiculele transportă structuri metalice.

Lățimea maximă a vehiculelor este de 4,30 m, masa totală 91 tone, lungime 44 m, înălțime 4,50 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic. Menționăm că în conformitate cu OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice viteza maximă de deplasare a vehiculelor cu depășiri este de 70 km/oră.

Etapele de desfășurare ale transporturilor sunt stabilite de poliția rutieră, care asigură însoțirea vehiculelor cu depășiri. Transporturile nu se vor desfășura în perioadele și pe sectoarele de drum pe care sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase, prin codurile galben, portocaliu sau roșu, transmiste CNAIR.

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