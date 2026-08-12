Bacalaureat 2026: Absolvenții susțin, miercuri, 12 august 2026, proba la alegere a profilului și specializării

Miercuri, 12 august 2026, absolvenții de liceu înscriși în cea de-a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat susțin proba scrisă la alegere a profilului și specializării, E.d.

Este a treia probă scrisă din sesiunea august 2026 și una dintre etapele decisive pentru candidații care încearcă să obțină diploma de Bacalaureat în acest an.

Probele scrise se desfășoară în 122 de centre de examen din țară.

În Alba centrul de examen este la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia.

Proba este programată să înceapă la ora 9:00. Accesul în centrele de examen este permis în intervalul 7:30–8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Înainte de începerea efectivă a probei, între orele 8:30 și 9:00, candidații primesc instrucțiunile privind desfășurarea examenului.

Timpul destinat rezolvării subiectelor este de trei ore, calculat din momentul încheierii distribuirii subiectelor în sala de examen. Pentru candidații cărora le-a fost aprobată această facilitate în condițiile procedurilor privind egalizarea șanselor, timpul de lucru poate fi suplimentat cu cel mult două ore.

Telefoanele și materialele interzise, depozitate înainte de examen

Regulile privind obiectele interzise rămân stricte. Candidații nu pot intra în sala de examen cu telefoane mobile, manuale, culegeri, notițe, însemnări sau alte mijloace electronice de calcul ori comunicare.

Ministerul precizează că obiectele personale interzise trebuie depozitate în spațiul special amenajat în centrul de examen. Refuzul de a depozita aceste obiecte duce la imposibilitatea susținerii probei.

Subiectele și baremele, publicate în ziua probei

Subiectele și baremele de corectare pentru proba E.d vor fi publicate în ziua examenului, la ora 15:00, pe platforma oficială dedicată subiectelor pentru examenele naționale.

Acest moment este așteptat atât de candidați, cât și de profesori și părinți, deoarece permite o primă verificare a cerințelor și o evaluare orientativă a modului în care au fost rezolvate exercițiile.

Ultima probă scrisă, pe 13 august 2026

După proba la alegere a profilului și specializării, sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2026 mai are programată o singură probă scrisă.

Joi, 13 august 2026, candidații care au studiat în limba unei minorități naționale susțin proba E.b – Limba și literatura maternă.

Astfel, pentru majoritatea candidaților, proba din 12 august 2026 reprezintă ultima probă scrisă a examenului.

Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026, sesiunea a doua

Primele rezultate ale sesiunii a doua vor fi afișate marți, 18 august 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații.

Vizualizarea lucrărilor continuă în zilele de 19 și 20 august 2026, iar soluționarea contestațiilor este programată pentru 20 și 21 august. Rezultatele finale vor fi comunicate luni, 24 august 2026.

Ministerul Educației atrage atenția că depunerea unei contestații poate modifica nota inițială atât în creștere, cât și în scădere. De asemenea, vizualizarea lucrării are caracter informativ și nu înseamnă automat recorectarea acesteia.

În ce condiții este promovat Bacalaureatul

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții: să fi susținut probele de evaluare a competențelor, să fi susținut toate probele scrise și să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă, iar media generală a probelor scrise trebuie să fie cel puțin 6.

Rezultatele sunt comunicate în format anonimizat, prin utilizarea codurilor individuale ale candidaților, nu prin publicarea numelor. Acestea sunt disponibile pe platforma oficială a examenului și pe site-urile inspectoratelor școlare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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