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Pensii 2026 | Casa de Pensii, anunț de ultimă oră pentru pensionarii care primesc pensiile pe card

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

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Casa de Pensii, anunț de ultimă oră pentru pensionarii care primesc pensiile pe card

Pensiile aferente lunii august 2026 au început să fie distribuite prin Poștă începând cu 3 august, cu o ușoară întârziere față de calendarul obișnuit. Plata ar fi trebuit să înceapă de la 1 august 2026, însă această dată a fost într-o zi de sâmbătă.

Potrivit informațiilor disponibile, nu sunt semnalate întârzieri în distribuirea pensiilor prin Poșta Română.

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În cazul pensionarilor care primesc banii pe card, plata este programată pentru miercuri, 12 august 2026. Aproximativ 2,5 milioane de pensionari urmează să primească pensia în conturile bancare.

Casele de Pensii au transmis că transferurile către bănci sunt efectuate prin Trezorerie. Banii au fost trimiși deja sau urmează să fie transferați în cursul zilei de marți, 11 august, iar băncile vor alimenta conturile beneficiarilor miercuri.

Băncile urmează să alimenteze conturile beneficiarilor miercuri, 12 august 2026, în cursul după-amiezii.

Când primesc pensia românii din străinătate

Pensionarii cu domiciliul în străinătate vor primi pensiile după data de 20 august 2026.

O situație particulară îi vizează pe cei care urmează să încaseze prima pensie. Chiar dacă au optat pentru plata în cont bancar, prima plată va fi transmisă prin Poștă. Începând cu luna următoare, plata ar urma să se desfășoare în regim normal, inclusiv prin bancă pentru cei care au ales această variantă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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