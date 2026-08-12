DSVSA Alba: Buletinele de analiză emise de laborator, disponibile exclusiv în format electronic de la 1 octombrie 2026

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba informează operatorii economici și persoanele fizice care apelează la serviciile laboratorului sanitar-veterinar că, începând cu 1 octombrie 2026, buletinele de analiză vor fi emise și transmise exclusiv în format electronic, prin intermediul Atlas Vet Portal.

Măsura face parte din procesul de digitalizare și modernizare a activității Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și urmărește simplificarea procedurilor, reducerea documentelor tipărite și facilitarea accesului beneficiarilor la rezultatele analizelor de laborator.

Astfel, începând cu 1 octombrie 2026, buletinele de analiză nu vor mai fi tipărite, ci vor fi emise cu semnătură electronică calificată și vor putea fi accesate numai prin Atlas Vet Portal.

Trecerea la noul sistem se va realiza etapizat:

-1–30 septembrie 2026 – perioadă de tranziție: buletinele de analiză vor putea fi emise atât cu semnătură electronică, cât și în formatul utilizat în prezent, pentru operatorii economici care nu au reușit încă să își creeze cont pe Atlas Vet Portal.

-Începând cu 1 octombrie 2026 – implementare integrală: buletinele de analiză vor fi emise exclusiv în format electronic, cu semnătură electronică calificată, și nu vor mai fi tipărite. Documentele vor putea fi accesate numai prin Atlas Vet Portal.

Pentru a facilita trecerea la noul sistem, DSVSA Alba recomandă operatorilor economici și persoanelor fizice să parcurgă din timp procedura necesară pentru crearea conturilor, termenul recomandat fiind 21 august 2026. În acest fel, utilizatorii vor avea suficient timp pentru familiarizarea cu aplicația și va putea fi evitată aglomerarea solicitărilor înainte de implementarea integrală a sistemului.

Cum se poate crea contul

Pentru persoanele juridice, formularul pentru solicitarea unui cont, precum și informațiile necesare, sunt disponibile pe site-ul ANSVSA, în secțiunea „Laboratoare și analize de laborator”:

https://www.ansvsa.ro/industrie-si-afaceri/laboratoare-si-analize-de-laborator/

Pentru persoanele fizice, contul poate fi creat accesând:

https://portal.ansvsa.ro/authentication/signup

Cererile pentru crearea conturilor aferente DSVSA Alba se transmit exclusiv la adresa de e-mail [email protected].

Manualul de utilizare a Atlas Vet Portal este disponibil la adresa:

https://portal.ansvsa.ro/assets/Manual_utilizare_portal.pdf

DSVSA Alba recomandă tuturor beneficiarilor serviciilor de laborator să efectueze aceste demersuri din timp, astfel încât, odată cu trecerea integrală la sistemul electronic, accesarea buletinelor de analiză să se realizeze fără dificultăți.

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