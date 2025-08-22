Trei persoane trimise în judecată de Tribunalul Alba pentru deținerea, într-un imobil din Ocna Mureș, de ţigarete fără marcaj fiscal românesc și fără documente de provenienţă. Erau destinate comercializării
Trei persoane au fost trimise în judecată de Tribunalul Alba pentru deținerea, într-un imobil din Ocna Mureș, de ţigarete fără marcaj fiscal românesc și fără documente de provenienţă. Erau destinate comercializării.
”Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus trimiterea în judecată a inculpaților persoane fizice:
1. C.I. pentru săvârșirea infracţiunii de deținere de produse accizabile supuse marcării, în afara antrepozitului fiscal, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C pen. (două acte materiale)
2. C.A. pentru săvârșirea infracţiunii de deținere de produse accizabile supuse marcării, în afara antrepozitului fiscal, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C pen. (două acte materiale)
3. H.V.O. pentru săvârșirea infracţiunii de deținere de produse accizabile supuse marcării, în afara antrepozitului fiscal, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
În rechizitoriul întocmit, procurorul a reținut, în esență, următoarea stare de fapt:
La data de 07.06.2024, inculpații C.I. și C.A. au deținut împreună la imobilul situat în orașul Ocna Mureș, unde aceştia domiciliază, în afara antrepozitului fiscal, cantitatea totală de 11.220 de ţigarete de diferite mărci, fără marcaj fiscal românesc, fără documente de provenienţă, ţigarete ce erau destinate comercializării.
La data de 04.07.2024, inculpații C.I. și C.A. au deținut împreună la imobilul situat în orașul Ocna Mureș, unde aceştia domiciliază, în afara antrepozitului fiscal, cantitatea totală de 27.500 de ţigarete de diferite mărci, fără marcaj fiscal românesc, fără documente de provenienţă, ţigarete ce erau destinate comercializării.
La data de 07.06.2024, inculpatul H.V.O. a deținut în trei imobile de pe raza municipiului Aiud, în afara antrepozitului fiscal, cantitatea totală de 11.863 de ţigarete de diferite mărci, fără marcaj fiscal românesc, fără documente de provenienţă, ţigarete ce erau destinate comercializării.
Totodată, prin rechizitoriu, procurorul a solicitat instanței de judecată confiscarea de la inculpații C.I. și C.A a cantității totale de 38.720 țigarete, iar de la inculpatul H.V.O. a cantității de 11. 863 țigarete, bunuri aflate la Camera de corpuri delicte a IPJ Alba.
Pe parcursul urmăririi penale, inculpații au reparat integral prejudiciile cauzate statului român, inculpații C.I. și C.A. achitând suma totală de 26.055 lei, iar inculpatul H.V.O. suma de 7.983 lei.
Precizăm că întocmirea rechizitoriului este o etapă a procesului penal, reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei penale şi trimiterea dosarului la instanţă, spre judecare, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, a transmis vineri, 22 august 2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.
