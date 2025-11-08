Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei

A început să ia sfârşit coșmarul locuitorilor din trei localități componente ale comunei Râmeț. De câteva zile, constructorul care a câștigat licitația pentru lucrări şi-a început treaba pentru modernizarea a trei drumuri comunale care fac legătura cu „Transapuseana”, drumul județean modernizat prin efortul Consiliului Județean Alba.

Este vorba despre drumurile comunale DC 128 – Valea Uzei, DC 104 – Valea Poieni și DC – Vealea Inzelului. Suma necesară, de peste 22,4 milioane de lei, este asigurată printr-o finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență și va acoperi toate cheltuielile lucrărilor respective. În cadrul acestei investiții, peste 14 km de drumuri din comuna Râmeț vor fi asfaltați și modernizați astfelîncât locuitorilor riverani să li se asigure accesul facil spre „Transapuseana” și restul lumii.

Primarul comunei, Vasile Raica, ne-a declarat: „Suntem absolut siguri că asfaltarea acestor drumuri va aduce beneficii substanțiale pentru întreaga comunitate. În plus, proiectul va avea un impact pozitiv și asupra potențialului turistic al zonei și va asigura accesul facil la obiectivele turistice locale”.

Potrivit acestuia, modernizarea celor trei drumuri era „mai mult decât necesară” deoarece partea carosabilă, în cea mai mare parte, era constituită din pietruiri sau drumuri de pământ, iar circulația rutieră se desfășura cu greutate, în perioadele ploioase fiind practic imposibilă.

Cele trei drumuri din Râmeț au o lungime de 14.500 metri, urmând să se efectueze lucrări de terasare, așternerea unui strat solid de beton asfaltic, racordarea proprietăților vicinale, colectarea și scurgerea apelor pluvial, consolidarea cu ziduri de sprijin și gabioane a pantelor care prezintă unele riscuri pentru siguranța circulației.

„Atât locuitorii riverani ai celor trei drumuri, cât și noi, administraţia locală, ne-am dorit de zeci de ani realizarea acestor modernizări. Prin finalizarea lor, pe lângă modernizarea sistemului rutier, vom avea asigurat accesul rapid al mijloacelor auto de intervenție în caz de necesitate. Vorbesc aici despre salvare, pompieri și poliție.

Peste toate acestea sunt sigur că vom avea un acces facil la proprietăți al locuitorilor din zonă, o circulație rutieră în condiții de siguranță și confort, în special în perioadele critice ale anului, cum ar fi toamna sau iarna, și asigurarea accesul facil la obiectivele turistice din zonă. După ce «Transpuseana» a fost finalizată, această investiţie este încă un pas mare în dezvoltarea zonei noastre”, ne-a declarat primarul Vasile Raica.

