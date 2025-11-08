Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei
A început să ia sfârşit coșmarul locuitorilor din trei localități componente ale comunei Râmeț. De câteva zile, constructorul care a câștigat licitația pentru lucrări şi-a început treaba pentru modernizarea a trei drumuri comunale care fac legătura cu „Transapuseana”, drumul județean modernizat prin efortul Consiliului Județean Alba.
Este vorba despre drumurile comunale DC 128 – Valea Uzei, DC 104 – Valea Poieni și DC – Vealea Inzelului. Suma necesară, de peste 22,4 milioane de lei, este asigurată printr-o finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență și va acoperi toate cheltuielile lucrărilor respective. În cadrul acestei investiții, peste 14 km de drumuri din comuna Râmeț vor fi asfaltați și modernizați astfelîncât locuitorilor riverani să li se asigure accesul facil spre „Transapuseana” și restul lumii.
Primarul comunei, Vasile Raica, ne-a declarat: „Suntem absolut siguri că asfaltarea acestor drumuri va aduce beneficii substanțiale pentru întreaga comunitate. În plus, proiectul va avea un impact pozitiv și asupra potențialului turistic al zonei și va asigura accesul facil la obiectivele turistice locale”.
Potrivit acestuia, modernizarea celor trei drumuri era „mai mult decât necesară” deoarece partea carosabilă, în cea mai mare parte, era constituită din pietruiri sau drumuri de pământ, iar circulația rutieră se desfășura cu greutate, în perioadele ploioase fiind practic imposibilă.
Cele trei drumuri din Râmeț au o lungime de 14.500 metri, urmând să se efectueze lucrări de terasare, așternerea unui strat solid de beton asfaltic, racordarea proprietăților vicinale, colectarea și scurgerea apelor pluvial, consolidarea cu ziduri de sprijin și gabioane a pantelor care prezintă unele riscuri pentru siguranța circulației.
„Atât locuitorii riverani ai celor trei drumuri, cât și noi, administraţia locală, ne-am dorit de zeci de ani realizarea acestor modernizări. Prin finalizarea lor, pe lângă modernizarea sistemului rutier, vom avea asigurat accesul rapid al mijloacelor auto de intervenție în caz de necesitate. Vorbesc aici despre salvare, pompieri și poliție.
Peste toate acestea sunt sigur că vom avea un acces facil la proprietăți al locuitorilor din zonă, o circulație rutieră în condiții de siguranță și confort, în special în perioadele critice ale anului, cum ar fi toamna sau iarna, și asigurarea accesul facil la obiectivele turistice din zonă. După ce «Transpuseana» a fost finalizată, această investiţie este încă un pas mare în dezvoltarea zonei noastre”, ne-a declarat primarul Vasile Raica.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel Partidul Social Democrat are începând de vineri, 7 noiembrie 2025, o nouă echipă de conducere, condusă de Sorin Grindeanu, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel, prin alegerea europarlamentarului Victor Negrescu […]
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba Fosta consilieră USR din Consiliul Local Blaj, Carmen Spătăcean, a obținut în justiție suspendarea ordinului emis de prefectul județului Alba, […]
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea Coșlariu din comuna Sântimbru se bucură de o serie de modernizări la mai multe străduțe. Anunțul a fost făcut de primarul comunei. Astfel, drumurile din zona terenului de fotbal, stația de euprare și ieșirea înspre […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noi majorări de taxe de la 1 ianuarie 2026. Ce prevede pachetul fiscal aprobat de Guvern
Ce taxe cresc de la 1 ianuarie 2026. După un an greu, urmează unul și mai dificil De la 1...
Cum va fi vremea la sfârșitul toamnei și începutul iernii 2025: Temperaturi medii, ușor mai ridicate decât cele normale. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi vremea la sfârșitul toamnei și începutul iernii 2025: Temperaturi medii, ușor mai ridicate decât cele normale. PROGNOZA...
Știrea Zilei
VIDEO | Rachiș, satul cu patru locuitori, care a fost readus la viață de un aiudean. Primar: „Momentan cred că rămâne doar o perspectivă turistică. Nu cred că va fi, prea curând, un sat de vacanță unde să se creeze servicii pentru așa ceva”
Rachiș, satul cu patru locuitori, care a fost readus la viață de un aiudean. Primar: „Momentan cred că rămâne doar...
VIDEO | Prima creșă modernă din Zlatna pentru 40 de copii, în construcție. Primarul Silviu Ponoran: „Părinții ne-au spus că s-ar bucura dacă ar exista o creșă în oraș. Le este greu fără una”
Prima creșă modernă din Zlatna pentru 40 de copii, în construcție. Primarul Silviu Ponoran: „Părinții ne-au spus că s-ar bucura...
Curier Județean
VIDEO | Performanță recunoscută național: Compania Albatros Gold din Alba Iulia, desemnată „Campion în Business 2025” – Transilvania
Performanță recunoscută național: Compania Albatros Gold din Alba Iulia, desemnată „Campion în Business 2025” – Transilvania Performanța și seriozitatea din...
Localuri din Alba amendate pentru nereguli majore. Amenzile aplicate de ISU se ridică la 102.500 de lei
Localuri din Alba amendate pentru nereguli majore. Amenzile aplicate de ISU se ridică la 102.500 de lei Inspectorii ISU Alba,...
Politică Administrație
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei A început...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului Ziua mondială a urbanismului cunoscută și sub denumirea de Ziua mondială a planificării orașelor...