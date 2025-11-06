Trei adolescenți din Sebeș, reținuți pentru FURT: Au pătruns prin efracție într-un șantier și au sustras unelte electrice și accesorii

Trei tineri din Sebeș, cu vârste între 15 și 17 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru furt calificat. Aceștia ar fi pătruns prin efracție într-un șantier din Petrești și ar fi sustras unelte electrice și accesorii.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de trei tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, toți din municipiul Sebeș, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 21 octombrie 2025, aceștia ar fi pătruns, prin escaladarea gradului, în incinta unui șantier situat pe raza localității Petrești, și, ulterior, prin efracție, ar fi pătruns în interiorul unui container modular, de unde ar fi sustras mai multe unelte electrice și accesorii.

În urma perchezițiilor, au fost identificate și ridicate mai multe articole vestimentare folosite de persoanele bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

