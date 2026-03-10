Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie
Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie
Inspectoratul de Poliție Județean Alba invită tinerii din județul Alba care își doresc să devină polițiști să participe la un traseu de pregătire sportivă pentru a se familiariza cu cerințele probei sportive, probă importantă în cadrul concursurilor de admitere în școlile de poliție.
Cei care doresc să-și dezvolte calitățile motrice și să-și testeze nivelul de pregătire fizică se pot înscrie accesând linkul https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebEOPZrluZ1_vA1MwMNgesOdY6fMM3D3fNUrMfraKxcPsx9w/viewform, până la data de 15 martie 2026.
Activitatea va fi organizată prin grija polițiștilor din cadrul Biroului de Pregătire Profesională.
Detaliile privind data, ora și locația desfășurării acestei activități vor fi comunicate prin canalele oficiale ale instituției.
