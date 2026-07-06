Transportul public din Sebeș, extins și în comuna învecinată Daia Română: Noul sistem regional de transport, aprobat și funcțional. Orarul curselor
Transportul public din Sebeș, extins și în comuna învecinată Daia Română: Noul sistem regional de transport, aprobat și funcțional. Orarul curselor
Consiliul Local al Municipiului Sebeș a adoptat Hotărârea nr. 174/2026, prin care aprobă reorganizarea serviciului de transport public de persoane la nivelul Municipiului Sebeș și al comunei Daia Română. La rândul său, Consiliul Local al Comunei Daia Română a aprobat un proiect de hotărâre similar.
Deciziiile marchează trecerea la un nou model de administrare, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Zona Sebeș, iar operarea a fost încredințată direct societății Transport Public Sebeș SRL.
Hotărârirle reprezintă rezultatul unui proces început în urmă cu mai mulți ani, prin studii de oportunitate, hotărâri succesive în plan legislativ local și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, structură care va coordona serviciul de transport pentru întreaga zonă de competență.
Delegare directă începând cu 1 iulie 2026
Potrivit actului normativ, autoritățile locale au aprobat ca serviciul public de transport să fie gestionat prin gestiune directă, soluție considerată cea mai potrivită pentru asigurarea continuității și controlului asupra serviciului public.
În acest sens, contractul de delegare a fost atribuit direct societății Transport Public Sebeș SRL, companie aflată în subordinea administrației locale, începând cu data de 1 iulie 2026.
Prin această măsură, transportul public nu va mai deservi exclusiv municipiul Sebeș, ci întreaga arie administrată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, incluzând și comuna Daia Română.
Studiu de oportunitate și documentație completă
Consilierii locali au aprobat, odată cu hotărârile amintite:
- Studiul de oportunitate care fundamentează alegerea modalității de gestiune;
- proiectul contractului de delegare;
- caietul de sarcini;
- regulamentul de organizare și funcționare al serviciului;
- documentația necesară implementării noului sistem.
Autoritățile susțin că toate aceste documente stabilesc cadrul tehnic, juridic și financiar pentru funcționarea serviciului în noua formulă.
Noua organizare urmărește asigurarea unui serviciu integrat de transport public pentru locuitorii Municipiului Sebeș și ai comunei Daia Română, sub coordonarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Zona Sebeș, cu obiectivul declarat de creștere a eficienței, continuității și calității transportului public local.
Orar de transport public pe ruta Sebeș-Daia Română și retur
Programul de transport pe ruta Sebeș-Daia Română și retur este, de luni până vineri, următorul:
*Plecări din Autogara Sebeș: 5.30, 6.10, 7.10, 13.10, 14.30, 15.30, 16.30, 21.40, 23.10;
*Plecări din Daia Română: 5.50, 6.30, 7.30, 13.30, 15.00, 15.50, 16.50, 22.00, 23.30.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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