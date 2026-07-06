Curier Județean

FOTO | Peste 6,4 milioane de lei investiti pentru un viitor mai verde al educației la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia: Primar: „Proiectele energetice din domeniul educației au o importanță strategică”

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

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Peste 6,4 milioane de lei investiti pentru un viitor mai verde al educației la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia: Primar: „Proiectele energetice din domeniul educației au o importanță strategică”

Luni, 6 iulie 2026, a avut loc recepția lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din Municipiul Alba Iulia – Liceul Tehnologic „Dorin Pavel”.

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„Pentru mine, fiecare investiție în proiecte pentru educație reprezintă, înainte de toate, o investiție în oameni. Dincolo de cifre, documentații și indicatori tehnici, vorbim despre elevi care învață în condiții mai bune, despre profesori care își desfășoară activitatea într-un mediu modern și eficient și despre o comunitate care construiește responsabil pentru viitor.

Prin acest proiect, s-a urmărit creșterea eficienței energetice a clădirilor și reducerea consumului de energie pentru încălzire cu procente cuprinse între 30% și 60%, contribuind astfel atât la protejarea mediului, cât și la reducerea costurilor de funcționare.

Economiile realizate în timp înseamnă resurse suplimentare care pot fi direcționate către ceea ce contează cel mai mult: actul educațional și dezvoltarea elevilor noștri. Lucrările au vizat Corpul B – Internat, Corpul E – Ateliere și Corpul F – Sala de sport și au inclus intervenții complexe de eficientizare energetică: izolarea termică a fațadelor, a planșeelor și a soclurilor, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă energetic, modernizarea instalațiilor și implementarea unor soluții sustenabile de producere a energiei.

Un element esențial al acestui proiect îl reprezintă integrarea tehnologiilor verzi, prin instalarea pompelor de căldură aer-apă și a sistemelor de panouri fotovoltaice.

Consider că proiectele energetice din domeniul educației au o importanță strategică. Acestea reprezintă un exemplu concret pentru generațiile tinere despre responsabilitate, sustenabilitate și respect față de resursele pe care le avem. Școala trebuie să fie nu doar un loc al cunoașterii, ci și un spațiu care educă prin propriul exemplu.

Proiect finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare totală de 6.446.722,22 lei, inclusiv TVA”, a precizat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

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