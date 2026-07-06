ADMITERE pompieri 2026: ISU Alba recrutează candidați pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
ADMITERE pompieri 2026: ISU Alba recrutează candidați pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
Au început înscrierile pentru admiterea 2026 la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” din București.
,,Am dat startul înscrierilor pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” din București!
Astfel, dacă ți-ai dorit vreodată sa faci parte dintr-o structură specializată de acordare a primului ajutor medical calificat și stingere a incendiilor, acum ai ocazia sa ocupi unul din cele 44 de locuri alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA ” al Judeţului Alba, Serviciul Resurse Umane sau pe site-ul instituției noastre https://isuab.igsu.ro/ – Carieră – Admitere în învățământul militar sau accesând următorul link: https://isuab.igsu.ro/…/anunt-privind-recrutarea…”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
Acte necare înscrierii:
-Cererea-tip de înscriere (Anexa nr. 4)
-Declarația de confirmare a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de cazierul judiciar (Anexa nr. 5)
Toate documentele necesare înscrii te trimit exclusiv în format electronic la adresa: [email protected], până la data de 24 iulie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.
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