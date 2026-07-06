Oamenii de la țară vor putea primi turiști în propriile case și pot deveni gazde cu acte în regulă. Undă verde pentru „Viața la țară”, o platformă națională pentru promovarea gospodăriilor rurale și rezervări online

Oamenii de la sate din România care vor să primească turiști în propriile gospodării pot deveni gazde cu acte în regulă și să facă bani din asta, datorită unui proiect de lege adoptat de Parlament.

Programul prevede lansarea unei platforme prin care turiștii pot rezerva cazare, mese tradiționale sau activități specifice vieții la țară. Veniturile obținute în cadrul Programului „Viața la țară” vor fi încadrate ca venituri din activități independente și vor fi impozitate pe baza normelor de venit prevăzute de Codul fiscal.

Potrivit actului normativ, în cadrul programului vor putea fi incluse activități agricole și artizanale, obiceiuri tradiționale, precum și activități de cunoaștere a ecosistemelor naturale. Lista completă a activităților eligibile va fi disponibilă pe platforma online „Viața la țară”, care va fi dezvoltată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Platformă cu rezervări și plăți online

Platforma va fi administrată de un operator privat desemnat prin licitație publică și va permite înscrierea gospodăriilor participante, afișarea activităților și a perioadelor de vizitare, promovarea acestora în țară și în străinătate, precum și efectuarea rezervărilor și plăților online.

Tot prin intermediul platformei vor fi încasate sumele achitate de vizitatori, din care va fi reținut comisionul operatorului, iar diferența va fi virată beneficiarilor înscriși în program. Legea prevede și monitorizarea veniturilor obținute de participanți, prin transmiterea informațiilor către ANAF și către autoritățile locale competente.

Regim fiscal bazat pe norme de venit

Veniturile obținute în cadrul Programului „Viața la țară” vor fi încadrate ca venituri din activități independente și vor fi impozitate pe baza normelor de venit prevăzute de Codul fiscal.

Prin derogare de la legislația actuală, normele anuale de venit și coeficienții de corecție vor fi stabiliți prin ordin comun al ministrului Agriculturii și al ministrului Finanțelor, în funcție de categoria localității și de amplasamentul gospodăriei. Ministerul Agriculturii va transmite anual către ANAF nivelul acestor norme și coeficienți, până cel târziu la 30 noiembrie a anului anterior aplicării.

Statul va finanța promovarea și formarea participanților

Programul prevede și măsuri de sprijin pentru gospodăriile înscrise, inclusiv elaborarea de ghiduri de bune practici, organizarea de cursuri gratuite privind prezentarea activităților tradiționale și protecția mediului, precum și programe de finanțare pentru conservarea ecosistemelor și patrimoniului rural.

De asemenea, Programul „Viața la țară” va fi inclus în campaniile naționale și internaționale de promovare a agroturismului românesc. Dezvoltarea și operaționalizarea platformei electronice „Viața la țară” va trebui finalizată în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii.

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