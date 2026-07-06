Oamenii de la țară vor putea primi turiști în propriile case și pot deveni gazde cu acte în regulă. Undă verde pentru „Viața la țară”, o platformă națională pentru promovarea gospodăriilor rurale și rezervări online
Oamenii de la țară vor putea primi turiști în propriile case și pot deveni gazde cu acte în regulă. Undă verde pentru „Viața la țară”, o platformă națională pentru promovarea gospodăriilor rurale și rezervări online
Oamenii de la sate din România care vor să primească turiști în propriile gospodării pot deveni gazde cu acte în regulă și să facă bani din asta, datorită unui proiect de lege adoptat de Parlament.
Programul prevede lansarea unei platforme prin care turiștii pot rezerva cazare, mese tradiționale sau activități specifice vieții la țară. Veniturile obținute în cadrul Programului „Viața la țară” vor fi încadrate ca venituri din activități independente și vor fi impozitate pe baza normelor de venit prevăzute de Codul fiscal.
Potrivit actului normativ, în cadrul programului vor putea fi incluse activități agricole și artizanale, obiceiuri tradiționale, precum și activități de cunoaștere a ecosistemelor naturale. Lista completă a activităților eligibile va fi disponibilă pe platforma online „Viața la țară”, care va fi dezvoltată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Platformă cu rezervări și plăți online
Platforma va fi administrată de un operator privat desemnat prin licitație publică și va permite înscrierea gospodăriilor participante, afișarea activităților și a perioadelor de vizitare, promovarea acestora în țară și în străinătate, precum și efectuarea rezervărilor și plăților online.
Tot prin intermediul platformei vor fi încasate sumele achitate de vizitatori, din care va fi reținut comisionul operatorului, iar diferența va fi virată beneficiarilor înscriși în program. Legea prevede și monitorizarea veniturilor obținute de participanți, prin transmiterea informațiilor către ANAF și către autoritățile locale competente.
Regim fiscal bazat pe norme de venit
Veniturile obținute în cadrul Programului „Viața la țară” vor fi încadrate ca venituri din activități independente și vor fi impozitate pe baza normelor de venit prevăzute de Codul fiscal.
Prin derogare de la legislația actuală, normele anuale de venit și coeficienții de corecție vor fi stabiliți prin ordin comun al ministrului Agriculturii și al ministrului Finanțelor, în funcție de categoria localității și de amplasamentul gospodăriei. Ministerul Agriculturii va transmite anual către ANAF nivelul acestor norme și coeficienți, până cel târziu la 30 noiembrie a anului anterior aplicării.
Statul va finanța promovarea și formarea participanților
Programul prevede și măsuri de sprijin pentru gospodăriile înscrise, inclusiv elaborarea de ghiduri de bune practici, organizarea de cursuri gratuite privind prezentarea activităților tradiționale și protecția mediului, precum și programe de finanțare pentru conservarea ecosistemelor și patrimoniului rural.
De asemenea, Programul „Viața la țară” va fi inclus în campaniile naționale și internaționale de promovare a agroturismului românesc. Dezvoltarea și operaționalizarea platformei electronice „Viața la țară” va trebui finalizată în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
„Apa nu este un lux. Este un drept”: Restaurantele ar putea oferi gratuit clienților apă potabilă de la robinet. Proiect de lege
„Apa nu este un lux. Este un drept”: Restaurantele ar putea oferi gratuit clienților apă potabilă de la robinet. Proiect de lege Restaurantele din România ar putea fi obligate să ofere gratuit clienților apă potabilă de la robinet, potrivit unui proiect legislativ depus în Parlament de deputatul PNL de Brașov, Sebastian Mihai Rusu. Potrivit acestuia, […]
Cum va fi vremea în iarna 2026-2027 în România, prognoza METEO: Mai cald decât în mod normal, cu alternanțe între perioade blânde și episoade scurte, dar severe, de vreme rece
Cum va fi vremea în iarna 2026-2027 în România, prognoza METEO: Mai cald decât în mod normal, cu alternanțe între perioade blânde și episoade scurte, dar severe, de vreme rece Primele prognoze meteorologice pentru iarna 2026–2027 indică o configurație climatică neobișnuită: un episod El Niño care ar putea deveni unul dintre cele mai puternice observate […]
Reclamații la CFR: Ministrul interimar al Transporturilor anunță o nouă platformă prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul
Reclamații la CFR: Ministrul interimar al Transporturilor anunță o nouă platformă prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul Ministrul interimar al Transporturilor și Apărării, Radu Miruță, a anunțat lansarea unui formular online prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul, măsura având scopul de a contribui […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Apa nu este un lux. Este un drept”: Restaurantele ar putea oferi gratuit clienților apă potabilă de la robinet. Proiect de lege
„Apa nu este un lux. Este un drept”: Restaurantele ar putea oferi gratuit clienților apă potabilă de la robinet. Proiect...
Oamenii de la țară vor putea primi turiști în propriile case și pot deveni gazde cu acte în regulă. Undă verde pentru „Viața la țară”, o platformă națională pentru promovarea gospodăriilor rurale și rezervări online
Oamenii de la țară vor putea primi turiști în propriile case și pot deveni gazde cu acte în regulă. Undă...
Știrea Zilei
Alertă! Pe Autostrada Sebeș-Turda, circulație închisă pe aproximativ 17 kilometri: Probleme majore la km 66
Alertă! Pe Autostrada Sebeș-Turda, circulație închisă pe aproximativ 17 kilometri: Probleme majore la km 66 Se închide circulația pe aproximativ...
Amenzi de peste 300.000 de mii de lei primite de STP Alba Iulia pentru nereluarea transportului. Societatea, sancționată de Poliția Locală în fiecare zi de aproape două săptămâni
Amenzi de peste 300.000 de mii de lei primite de STP Alba Iulia pentru nereluarea transportului. Societatea, sancționată de Poliția...
Curier Județean
Transportul public din Sebeș, extins și în comuna învecinată Daia Română: Noul sistem regional de transport, aprobat și funcțional. Orarul curselor
Transportul public din Sebeș, extins și în comuna învecinată Daia Română: Noul sistem regional de transport, aprobat și funcțional. Orarul...
VIDEO | Poliția Alba Iulia, acțiune preventivă în parcurile și asociațiile de proprietari: Măsuri pentru reducerea accidentelor rutiere din municipiu
Poliția Alba Iulia, acțiune preventivă în parcurile și asociațiile de proprietari: Măsuri pentru reducerea accidentelor rutiere din municipiu Astăzi, 6...
Politică Administrație
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate AUR începe să...
VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...