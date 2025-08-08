Transparență, performanță și acces extins la vaccinarea anti-HPV: Măsuri majore în spitale, anunțate de ministrul Alexandru Rogobete

Performanță, transparență și acces extins la vaccinarea anti-HPV: Măsuri majore în spitale, anunțate de ministrul Alexandru Rogobete

Ministerul Sănătății, Alexandru Ragobete, a aprobat un nou set de reforme cu scopul de a se veda mai multă responsabilitate în spitalele publice și îmbunătățirea accesului pacienților la servicii esențiale de sănătate.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, 8 august 2025, printr-o postare pe Facebook, adoptarea unui nou pachet de măsuri care vizează creșterea transparenței și responsabilității în spitalele publice, precum și extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV.

Transparență și evaluare clară a performanței în spitale

Una dintre cele mai importante măsuri aprobate de Ministerul Sănătății se referă la obligativitatea managerilor de spitale de a publica periodic, pe site-urile instituțiilor, date clare privind activitatea medicală, economică și administrativă. În mod concret, vor fi făcuți publici indicatori de performanță pentru conducerea spitalelor, dar și pentru șefii de secție, printre care se numără:

numărul de transferuri către alte unități;

serviciile medicale acordate pe fiecare specialitate;

contractele de achiziție publică;

gradul de satisfacție a pacienților și feedback-ul oferit de aceștia.

„Acești indicatori de performanță nu vor fi doar cifre pe hârtie, ci instrumente prin care putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager și șef de secție. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu”, a subliniat Rogobete.

Ministrul a insistat asupra faptului că experiența pacientului va deveni un criteriu concret de evaluare a echipelor medicale și a conducerii spitalelor: „Pacienții trebuie să fie ascultați, iar experiența lor în spital să conteze în mod real în evaluarea conducerii și a echipelor medicale”.

Acces extins la vaccinarea anti-HPV pentru tineri între 11 și 26 de ani

Tot vineri, 8 august, Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, o modificare legislativă importantă care vizează extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV. Măsura se aplică inclusiv băieților cu vârste între 11 și 26 de ani, iar vaccinul va fi decontat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Ministrul Rogobete a mulțumit Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților pentru sprijinul legislativ acordat și a precizat că această măsură va permite un acces rapid și eficient la un tratament esențial pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor afecțiuni asociate infecției cu HPV.

Măsuri stricte pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale

Pe lângă reformele de transparență și vaccinare, Ministerul Sănătății a aprobat și patru seturi de norme menite să reducă riscul infecțiilor asociate asistenței medicale (infecții nosocomiale). Acestea includ:

Norme privind organizarea activităților de prevenire și limitare a infecțiilor în spitale;

Metodologii pentru raportarea infecțiilor asociate actului medical;

Reglementări privind gestionarea accidentelor de expunere la produse biologice;

Metodologii pentru supravegherea infecțiilor și intervenția în caz de expunere.

„Aceste măsuri sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și pentru protejarea atât a pacienților, cât și a personalului medical”, a afirmat Rogobete, subliniind că ministerul pe care îl conduce va continua implementarea de politici care vizează un sistem sanitar „mai sigur, mai accesibil și mai eficient pentru toți cetățenii”.

Reforma continuă

În încheierea mesajelor sale, ministrul Alexandru Rogobete a reafirmat angajamentul pentru o reformă reală în sănătate, bazată pe reguli clare și implicarea pacienților în evaluarea sistemului: „Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câștigă prin vorbe, ci prin fapte. Vom continua să fim fermi și transparenți, pentru ca sănătatea din România să fie despre performanță, responsabilitate și respect față de pacienți.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI