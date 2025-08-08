Transparență, performanță și acces extins la vaccinarea anti-HPV: Măsuri majore în spitale, anunțate de ministrul Alexandru Rogobete
Performanță, transparență și acces extins la vaccinarea anti-HPV: Măsuri majore în spitale, anunțate de ministrul Alexandru Rogobete
Ministerul Sănătății, Alexandru Ragobete, a aprobat un nou set de reforme cu scopul de a se veda mai multă responsabilitate în spitalele publice și îmbunătățirea accesului pacienților la servicii esențiale de sănătate.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, 8 august 2025, printr-o postare pe Facebook, adoptarea unui nou pachet de măsuri care vizează creșterea transparenței și responsabilității în spitalele publice, precum și extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV.
Transparență și evaluare clară a performanței în spitale
Una dintre cele mai importante măsuri aprobate de Ministerul Sănătății se referă la obligativitatea managerilor de spitale de a publica periodic, pe site-urile instituțiilor, date clare privind activitatea medicală, economică și administrativă. În mod concret, vor fi făcuți publici indicatori de performanță pentru conducerea spitalelor, dar și pentru șefii de secție, printre care se numără:
- numărul de transferuri către alte unități;
- serviciile medicale acordate pe fiecare specialitate;
- contractele de achiziție publică;
- gradul de satisfacție a pacienților și feedback-ul oferit de aceștia.
„Acești indicatori de performanță nu vor fi doar cifre pe hârtie, ci instrumente prin care putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager și șef de secție. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu”, a subliniat Rogobete.
Ministrul a insistat asupra faptului că experiența pacientului va deveni un criteriu concret de evaluare a echipelor medicale și a conducerii spitalelor: „Pacienții trebuie să fie ascultați, iar experiența lor în spital să conteze în mod real în evaluarea conducerii și a echipelor medicale”.
Acces extins la vaccinarea anti-HPV pentru tineri între 11 și 26 de ani
Tot vineri, 8 august, Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, o modificare legislativă importantă care vizează extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV. Măsura se aplică inclusiv băieților cu vârste între 11 și 26 de ani, iar vaccinul va fi decontat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Ministrul Rogobete a mulțumit Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților pentru sprijinul legislativ acordat și a precizat că această măsură va permite un acces rapid și eficient la un tratament esențial pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor afecțiuni asociate infecției cu HPV.
Măsuri stricte pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale
Pe lângă reformele de transparență și vaccinare, Ministerul Sănătății a aprobat și patru seturi de norme menite să reducă riscul infecțiilor asociate asistenței medicale (infecții nosocomiale). Acestea includ:
- Norme privind organizarea activităților de prevenire și limitare a infecțiilor în spitale;
- Metodologii pentru raportarea infecțiilor asociate actului medical;
- Reglementări privind gestionarea accidentelor de expunere la produse biologice;
- Metodologii pentru supravegherea infecțiilor și intervenția în caz de expunere.
„Aceste măsuri sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și pentru protejarea atât a pacienților, cât și a personalului medical”, a afirmat Rogobete, subliniind că ministerul pe care îl conduce va continua implementarea de politici care vizează un sistem sanitar „mai sigur, mai accesibil și mai eficient pentru toți cetățenii”.
Reforma continuă
În încheierea mesajelor sale, ministrul Alexandru Rogobete a reafirmat angajamentul pentru o reformă reală în sănătate, bazată pe reguli clare și implicarea pacienților în evaluarea sistemului: „Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câștigă prin vorbe, ci prin fapte. Vom continua să fim fermi și transparenți, pentru ca sănătatea din România să fie despre performanță, responsabilitate și respect față de pacienți.”
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Proprietățile nedeclarate, în vizorul autorităților: Dronele și sateliții vor ajuta la identificarea clădirilor fără impozitare
Proprietăți nedeclarate sub supravegherea autorităților: Dronele și imaginile satelitare vor facilita identificarea clădirilor neimpozitate Guvernul pregătește o nouă strategie de supraveghere și control fiscal în domeniul imobiliar. Proprietățile nedeclarate vor fi identificate cu ajutorul dronelor, imaginilor din satelit și fotogrametriei. Potrivit unui proiect legislativ aflat în lucru, aceste instrumente vor permite autorităților locale să identifice […]
PENSII 2025 | Reforma pensiilor private discutată în primă lectură de Guvernul Bolojan: Ce schimbări pregătesc autoritățile
PENSII 2025 | Reforma pensiilor private, discutată în Guvern Potrivit noilor măsuri discutate, vineri, 8 august 2025, în primă lectură de Guvernul Bolojan privind pensiile private, cei ce au acumulat bani în conturile Pilonului II și III, nu vor mai putea retrage toți banii o singură dată, ci eșalonat în plăți lunare, egale cu indemnizația […]
Guvernul amână cu cinci luni tăierea serviciilor medicale pentru pacienții vulnerabili. Tratamente vitale pentru pacienții din programele naționale de sănătate, la un pas de blocaj
Guvernul Bolojan amână până la sfârșitul anului tăierea serviciilor medicale pentru pacienții vulnerabili. Tratamente vitale pentru pacienții din programele naționale de sănătate, la un pas de blocaj Tăierea serviciilor medicale pentru pacienții prinși în programele naționale de sănătate a fost amânată cu cinci luni de Guvernul Bolojan. Pacienții vulnerabili, cu HIV/SIDA, TBC și alte afecțiuni […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Transparență, performanță și acces extins la vaccinarea anti-HPV: Măsuri majore în spitale, anunțate de ministrul Alexandru Rogobete
Performanță, transparență și acces extins la vaccinarea anti-HPV: Măsuri majore în spitale, anunțate de ministrul Alexandru Rogobete Ministerul Sănătății, Alexandru...
Proprietățile nedeclarate, în vizorul autorităților: Dronele și sateliții vor ajuta la identificarea clădirilor fără impozitare
Proprietăți nedeclarate sub supravegherea autorităților: Dronele și imaginile satelitare vor facilita identificarea clădirilor neimpozitate Guvernul pregătește o nouă strategie de...
Știrea Zilei
TRAGEDIE la Alba Iulia: Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău pe motocicletă
Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața la Alba Iulia după ce i s-a făcut rău...
Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din insula Creta: Mesaj de mulțumire
Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din...
Curier Județean
FOTO | Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină în timp ce traversa șoseaua prin loc nepermis
Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată...
FOTO | Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite în urma impactului dintre 2 autoturisme
Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite Vineri, 8 august 2025, polițiștii rutieri din...
Politică Administrație
FOTO | Asfalt proaspăt pe două străzi mici din comuna Ciugud: „Vor oferi de acum cele mai bune condiții de trafic”
Asfalt proaspăt pe două străzi mici din Ciugud La Ciugud, s-a simțit, joi, 7 august 2025, „parfumul” de asfalt proaspăt...
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
Opinii Comentarii
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...