Transapuseana, efectele modernizării celui mai spectaculos drum din Apuseni: Mii de turiști, investiții în pensiuni și mici puncte culinare, explozia prețurilor la terenuri

Inaugurată în urmă cu puțin timp, „Transapuseana” sau drumul județean DJ 107 I, drum care străbate, după spusele multora care i-au străbătut cei 78 de kilometri ai săi, cele mai frumoase peisaje din Apuseni, a început să-și arate efectele.

Considerată de către autoritățile din Alba ca o mare șansă la dezvoltarea turistică, grație peisajelor spectaculoase pe care le străbate, „Transapuseana”, pe lângă miile de turiști, a început să atragă și unele investiții în pensiuni și mici puncte culinare, iar prețurile terenurilor au explodat, aceasta în ciuda faptului că există încă numeroase probleme legate documentele de proprietate.

În perioada scursă de la inaugurarea drumului, administrațiile publice locale s-au confruntat cu punerea în legalitate a construcţiilor care au început să apară ca ciupercile după ploaie.

Un exemplu în acest sens este Primăria Comunei Râmeț, care numai în primele opt luni ale acestui an a trebuit să aplice zeci de amenzi și să dea proprietarilor noilor construcții (cabane) și terenuri termene de intrare în legalitate în conformitate cu legile în vigoare.

Potrivit datelor oferite de Vasile Raica, primarul comunei Râmeț, dacă pe întreg anul trecut (2024) au fost încasate impozite și taxe în valoare de circa 273.000 de lei, în acest an (2025), doar până la începutul lunii august, încasările au crescut la peste 315.000 de lei.

„Există un aflux mare de turiști, în special în weekenduri. Cu alte cuvinte, zona a ieșit din izolare. Prețurile terenurilor au crescut semnificativ, iar construcţiile se înmulțesc. Cel mai mare avantaj este faptul că mulți dintre cei care s-au mutat la oraș au început să revină în zonă să-și repară casele părintești. Unii, dar puțini, chiar s-au întors definitiv. Sperăm într-o revigorare a satelor noastre.

Noi, administrația publică locală, am început și ne străduim să modernizăm drumurile care leagă «Transapuseana» de satele componente ale comunei. Mai mult de atât, acest drum și interesul în creștere pentru această zonă au deschis calea pentru proiecte culturale și de conservare. De exemplu, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a lansat un proiect de inventariere și promovare a șurilor cu acoperiș de paie, elemente tradiționale ale zonei”, ne-a declarat primarul Vasile Raica.

Totul sună bine, numai că în zonă ar trebui stabilit un regulament care să impună un anumit standard arhitectonic, deoarece există riscul ca specificul arhitectural caracteristic zonei Munților Apuseni să fie afectat de unele construcții care se potrivesc cu peisajul și zona „ca nuca în perete”, vorba unui localnic din zona satului Cotorăști.

Modernizat de către Consiliul Județean Alba prin intermediul unui proiect care a costat aproximativ 375 de milioane de lei, drumul județean DC 107 I a deschis calea spre o dezvoltare viabilă a celor patru comune pe care le străbate, dar, că este și un dar, a dat de lucru și administraţiilor locale, care, având în vedere afluxul de turiști, în special în weekenduri, care este similar cu cel de pe alte șosele montane populare sau naționale din țară, există o adevărată presiune asupra mediului înconjurător, care necesită o gestionare atentă, mai ales pentru a menține echilibrul ecologic al zonei.

