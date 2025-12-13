Transapuseana, efectele modernizării celui mai spectaculos drum din Apuseni: Mii de turiști, investiții în pensiuni și mici puncte culinare, explozia prețurilor la terenuri
Transapuseana, efectele modernizării celui mai spectaculos drum din Apuseni: Mii de turiști, investiții în pensiuni și mici puncte culinare, explozia prețurilor la terenuri
Inaugurată în urmă cu puțin timp, „Transapuseana” sau drumul județean DJ 107 I, drum care străbate, după spusele multora care i-au străbătut cei 78 de kilometri ai săi, cele mai frumoase peisaje din Apuseni, a început să-și arate efectele.
Considerată de către autoritățile din Alba ca o mare șansă la dezvoltarea turistică, grație peisajelor spectaculoase pe care le străbate, „Transapuseana”, pe lângă miile de turiști, a început să atragă și unele investiții în pensiuni și mici puncte culinare, iar prețurile terenurilor au explodat, aceasta în ciuda faptului că există încă numeroase probleme legate documentele de proprietate.
În perioada scursă de la inaugurarea drumului, administrațiile publice locale s-au confruntat cu punerea în legalitate a construcţiilor care au început să apară ca ciupercile după ploaie.
Un exemplu în acest sens este Primăria Comunei Râmeț, care numai în primele opt luni ale acestui an a trebuit să aplice zeci de amenzi și să dea proprietarilor noilor construcții (cabane) și terenuri termene de intrare în legalitate în conformitate cu legile în vigoare.
Potrivit datelor oferite de Vasile Raica, primarul comunei Râmeț, dacă pe întreg anul trecut (2024) au fost încasate impozite și taxe în valoare de circa 273.000 de lei, în acest an (2025), doar până la începutul lunii august, încasările au crescut la peste 315.000 de lei.
„Există un aflux mare de turiști, în special în weekenduri. Cu alte cuvinte, zona a ieșit din izolare. Prețurile terenurilor au crescut semnificativ, iar construcţiile se înmulțesc. Cel mai mare avantaj este faptul că mulți dintre cei care s-au mutat la oraș au început să revină în zonă să-și repară casele părintești. Unii, dar puțini, chiar s-au întors definitiv. Sperăm într-o revigorare a satelor noastre.
Noi, administrația publică locală, am început și ne străduim să modernizăm drumurile care leagă «Transapuseana» de satele componente ale comunei. Mai mult de atât, acest drum și interesul în creștere pentru această zonă au deschis calea pentru proiecte culturale și de conservare. De exemplu, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a lansat un proiect de inventariere și promovare a șurilor cu acoperiș de paie, elemente tradiționale ale zonei”, ne-a declarat primarul Vasile Raica.
Totul sună bine, numai că în zonă ar trebui stabilit un regulament care să impună un anumit standard arhitectonic, deoarece există riscul ca specificul arhitectural caracteristic zonei Munților Apuseni să fie afectat de unele construcții care se potrivesc cu peisajul și zona „ca nuca în perete”, vorba unui localnic din zona satului Cotorăști.
Modernizat de către Consiliul Județean Alba prin intermediul unui proiect care a costat aproximativ 375 de milioane de lei, drumul județean DC 107 I a deschis calea spre o dezvoltare viabilă a celor patru comune pe care le străbate, dar, că este și un dar, a dat de lucru și administraţiilor locale, care, având în vedere afluxul de turiști, în special în weekenduri, care este similar cu cel de pe alte șosele montane populare sau naționale din țară, există o adevărată presiune asupra mediului înconjurător, care necesită o gestionare atentă, mai ales pentru a menține echilibrul ecologic al zonei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Marele artist Ioan Bocșa împlinește 78 de ani: S-a născut în vremea colindelor pe care astăzi le cântă. La mulți ani, maestre!
Marele artist Ioan Bocșa împlinește astăzi 78 de ani. S-a născut în vremea colindelor, pe care astăzi le cântă. Ioan Bocșa venit pe lume la mijloc de decembrie, în vremea colindelor, la 13 decembrie 1947, la Oarda de Jos, județul Alba și a devenit în timp unul dintre cei mai împătimiți căutători ai acestor cântări […]
TRAGEDIE în Alba: Persoană găsită carbonizată într-o rulotă arsă din comuna Cricău. Bărbatul era îngrijitor la animale
TRAGEDIE în Alba: Persoană găsită carbonizată într-o rulotă arsă din comuna Cricău. Bărbatul era îngrijitor la animale Cadavrul unei persoane a fost descoperit la o stână de pe raza comunei Cricău, astăzi, 13 decembrie, în localitatea Craiva. Trupul neînsuflețit a fost găsit într-o rulotă arsă. Din primele informații, este vorba despre o persoană din județul […]
UPDATE. Alertă în Alba: Minoră, de 14 ani, dată dispărută după ce nu s-a întors acasă: A fost găsită
Alertă în Alba: Minoră, de 14 ani, anunțată dispărută după ce nu s-a întors acasă: Familia și poliția o caută Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din municipiul Blaj. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112. În dimineața zilei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Benzina, motorina și gazul metan s-ar putea scumpi: Taxa pe dioxid de carbon, motivul principal. Când ar urma să intre în vigoare noile prețuri
Benzina, motorina și gazul metan s-ar putea scumpi: Taxa pe dioxid de carbon, motivul principal. Când ar urma să intre...
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice începând de astăzi. Amenzi de până la 2.000 de lei pentru cei care nu respectă legea
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice începând de astăzi. Amenzi de până la 2.000 de lei pentru cei care...
Știrea Zilei
Transapuseana, efectele modernizării celui mai spectaculos drum din Apuseni: Mii de turiști, investiții în pensiuni și mici puncte culinare, explozia prețurilor la terenuri
Transapuseana, efectele modernizării celui mai spectaculos drum din Apuseni: Mii de turiști, investiții în pensiuni și mici puncte culinare, explozia...
Marele artist Ioan Bocșa împlinește 78 de ani: S-a născut în vremea colindelor pe care astăzi le cântă. La mulți ani, maestre!
Marele artist Ioan Bocșa împlinește astăzi 78 de ani. S-a născut în vremea colindelor, pe care astăzi le cântă. Ioan...
Curier Județean
FOTO | Attila Malnasi, de la CSM Unirea Alba Iulia, victorie în Cupa României la ciclocros pentru al cincilea an consecutiv: „Sunt foarte bucuros”
Attila Malnasi, de la CSM Unirea Alba Iulia, victorie în Cupa României la ciclocros pentru al cincilea an consecutiv: „Sunt...
FOTO | Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane lei, prin PNRR
Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane...
Politică Administrație
Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei
Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect
Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci...
Opinii Comentarii
În 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza
În fiecare an, pe 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși deopotrivă o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza...
13 decembrie: Ziua Tipografilor
13 decembrie: Ziua Tipografilor La 13/26 decembrie 1918, la București, a avut loc o mare manifestație a tipografilor din București,...