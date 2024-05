Traian Mârza, președintele Uniunii Artiștilor Plastici Alba: După ani buni, nu mai poate fi acuzat că este penal

– Domnule profesor vă cunosc de câțiva ani buni și știu că vă luptați pentru uniunea pe care ați înființat-o și pentru a dovedi că aveți dreptate, în ciuda acuzelor care vi s-au adus. Mai nou, am văzut motivarea Curții de Apel Alba Iulia și având în vedere ca aveți și studii juridice, așa cum a reținut și Curtea în motivare ei, vă rog, pentru o corectă informare a opiniei publice să aduceți unele lămuriri punctuale asupra cauzei, mai ales că în ultimii ani în presa scrisă, cea online cât și pe posturile de televiziune ați fost acuzat că ați emis și semnat adeverințe către Casele Teritoriale de Pensii, fără temei legal, prin care potrivit legii 8/2006 membrii uniunii pot avea unele drepturi bănești.

Personal nu vreau ca în discuția noastră să dau detalii despre uniunile de creație tradiționale recunoscute de regimul comunist, dar neconstituite și înființate în condițiile legii de după anul 1990, așadar voi face doar referiri la cele cuprinse în Motivarea Curții de Apel, respectiv la Decizia Definitivă Pronunțată la data de 29.04.2024 în dosarul penal, intentat mie, nr. 5463/176/2021.

Pentru o corectă informare a opiniei publice și pentru a vă spune privitor la temeiul de drept în baza căruia am semnat și eliberat adeverințele către Casele Teritoriale de Pensii, în mod neechivoc mă rezum doar la cele reținute de instanța de la Curtea de Apel Alba Iulia.

Așa că, citez: „Eliberarea adeverințelor emise de inculpatul Mârza Ioan Traian în numele Uniunii Artiștilor Pastici, pe care ulterior beneficiarii acestora le-au depus la Casele de Pensii Județene și în baza cărora au fost obținute indemnizații în sumă de 685.014 lei, s-a făcut de inculpat în îndeplinirea unei activități impuse ori permise de lege, precum și în baza unor hotărâri judecătorești civile definitive, astfel că această împrejurare ce răzbate din înscrisurile depuse de inculpat la dosar, se constituie într-o veritabilă cauză de înlăturare a caracterului ilicit al faptei inculpatului, ceea ce va conduce la înlăturarea răspunderii sale civile delictuale. Inculpatul Mârza Ioan Traian deţine calitatea de preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici cu sediul în mun. Alba Iulia.

Această Uniune este înscrisă în Registrul Naţional, Partea a IV-a – Uniunile şi grupările de persoane juridice înfiinţate potrivit Legii nr. 21/1924 – cu nr. 2701 din data de 25.06.1998 – Registrul Special la Tribunalul Alba, în baza încheierii nr. 1069 din data de 17.12.1998, având ca nr. naţional 2/D/1998. Iniţial, Uniunea s-a numit „Filiala din Alba Iulia a Uniunii Artiştilor Plastici”, și se bucura de atributul de utilitate publică, ulterior schimbându-şi denumirea în Uniunea Artiştilor Plastici. Conform Legii nr. 8/2006 şi normelor de aplicare stabilite prin H.G. nr. 1650/2006, beneficiarii indemnizaţiei suplimentare de pensie sunt membrii ai uniunilor legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. Potrivit art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 1650/2006, prin uniuni de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înţeleg „persoanele juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum al creaţiei muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale precum şi al artelor plastice, care sunt recunoscute de utilitatea publică”, fără a se preciza care este modalitatea prin care acestea au devenit de utilitate publică.

Prin Decretul nr. 266 din 23.12.1950 a M.A.N. a Republicii Populare Române s-a recunoscut Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Populară Română ca persoană juridică de utilitate publică, funcționând în conformitate cu Statutul adoptat la data de 10.10.1950. Prin Decizia nr.1864/22.03.1979 dată de Președintele Uniunii Artiștilor Plastici din R.S.R a fost înființată Filiala Uniunii Artiștilor Plastici din R.S.R în municipiul Alba Iulia, începând cu 16.03.1979. Prin sentința civilă nr. 27/28.01.1997 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București pronunțată sub dos.nr. 217/1996, în baza Decretului nr 31/1954, art. 84 și urm. din Legea nr.21/1924 s-a acordat personalitate juridică. În cursul anului 1998, a fost înființată persoana juridică fără scop lucrativ denumită „Filiala din Alba Iulia a Uniunii Artiștilor Plastici”, prin Sentinţa civilă nr. 1069/1998 din data de 17.12.1998 (f. 101 vol. III dosar instanţă-fond), dată în dosarul nr. 2701/1998 al Tribunalului Alba. Prin această hotărâre judecătorească definitivă, s-a dispus înregistrarea ca persoană juridică a filialei ca uniune apolitică, non profit și a dobândit personalitate juridică la data rămânerii definitive a hotărârii; s-a dispus înregistrarea uniunii în registrul persoanelor juridice.

În dosarul nr 4767/176/2012 al Judecătoriei Alba Iulia a fost înregistrată la 18.07.2022 cererea formulată de Filiala din Alba Iulia a Uniunii Artiștilor Plastici, prin care a solicitat înscrierea în Registrul Special de la Tribunalul Alba a modificărilor aduse actelor constitutive prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor asociației din 30.06.2012, precum și corectarea erorii materiale strecurate cu privire la denumirea filialei, ca uniune.

Prin Încheierea nr.1592/CC/20.08.2012 care a rămas definitivă, instanța civilă a admis cererea și a dispus înscrierea în Registrul Special al Tribunalului Alba a modificărilor aduse actelor constitutive prin Hotarârea Adunării Generale a membrilor asociației din 30.06.2012, și a corectat eroarea materială , denumirea structurii asociative înregistrate la Tribunalul Alba va fi ”Uniunea Artiștilor Plastici”. Reținem așadar că „Uniunea Artiștilor Plastici” a fost legal constituită, că statutul de „utilitate publică” s-a acordat de instanță în baza avizului nr. 285/1998 emis de Ministerul Culturii, care a depus la dosarul civil al cauzei acest aviz favorabil de înființare a Uniunii Artiștilor Plastici din Alba Iulia”.

Mai mult de atât la punctul 13 al încheierii instanța specifică:„Curtea reține că apărarea formulată de inculpat este una credibilă și justificată, în sensul că acesta a avut mereu reprezentarea că Uniunea Artiștilor Plastici Alba Iulia are statut juridic de utilitate publică, statut care este consfințit prin actele constitutive și modificatoare subsecvente, statuate prin hotărârile judecătorești definitive ulterioare, ori această reprezentare a inculpatului coroborată și cu faptul că prin hotărâri judecătorești definitive, Uniunea Artiștilor Plastici Alba Iulia al cărui președinte este, a fost obligată în mai multe rânduri și de mai multe instanțe civile diferite din țară să emite noi adeverințe prevăzute de Legea nr.8/2006, urmare unor procese purtate de beneficiari ai adeverințelor emise de Uniunea Artiștilor Plastici Alba Iulia și anulate ulterior de Casele de Pensii că, acesta a acționat în îndeplinirea unei activități impuse ori permise de lege, precum și în baza unor hotărâri judecătorești civile definitive, fapt ce înlătură caracterul ilicit al faptelor sale, cu consecința neîndeplinirii celor 4 condiții cumulative necesare antrenării răspunderii civile delictuale (a se vedea cele peste 10 hotărâri judecătorești civile atașate de inculpat, printre care relevantă este și Decizia civilă nr.4098/19.10.2017 a Curții de apel București, prin care s-a admis recursul formulat de Bogatu Costel, împotriva Casei de Pensii București; în considerentele deciziei instanța reține că Uniunea Artiștilor Plastici Alba Iulia are stabilit statut de utilitate publică, consfințit prin Sentința civilă nr 13690/17.12.2022 pronunțată Tribunalul Alba și avizată de Ministerul Culturii sub nr.285/15.12.1998). Așa fiind apelul inculpatului sub aspectul modului de soluționare a laturii civile este fondat, va fi admis și se va constata că nu sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale, cu consecința respingerii pretențiilor civile formulate de către Casele de Pensii”.

– Domnule Traian Mârza, urbea din Alba Iulia și din toată țara vuiește cum că uniunea pe care o conduceți nu ar deține statut de utilitate publică și că nu ar exista în statutul uniunii dumneavoastră o prevedere prin care să fi avut dreptul de a elibera și semna adeverințele acelora. Care este realitatea?

Mă văd silit să citez, din nou, din motivarea instanței de judecată în cauza în care uniunile traditionale, fără acte constitutive au solicitat Judecătoriei Alba Iulia, modificarea statutului uniunii pe care o conduc și implicit dizolvarea ei, cauză a dosarului la care m-am referit mai devreme.

Așa că, încă odată, citez: „Faţă de cele reţinute anterior de instanţă, raportat la probaţiunea administrată în cauză, instanţa constată că reclamanta nu a dovedit incidenţa, în ceea ce o priveşte pe pârâtă, a nici unuia dintre cazurile prevăzute de lege care ar putea întemeia o soluţie de dizolvare a asociaţiei pârâte. S-a reţinut anterior că atât scopul cât şi activitatea asociaţiei, astfel cum acestea sunt prevăzute în statutul asociaţiei, nu sunt ilicite sau contrare ordinii publice, iar reclamanta nu a dovedit că asociaţia pârâtă urmăreşte alt scop decât acela pentru care s-a constituit sau că mijloacele folosite pentru realizarea scopului asociaţiei sunt ilicite sau contrare ordinii publice. Nu s-a făcu nici dovada iniţierii de către pârâtă a unor demersuri în vederea desfăşurării unor activităţi care necesită obţinerea unor autorizaţii, astfel cum a susţinut pârâta. În consecinţă, va fi respinsă şi solicitarea de a se dispune dizolvarea asociaţiei pârâte.

Cu privire la petitul subsidiar, instanţa constată că, potrivit statutului asociaţiei, art. 8 lit. k) din Statutul asociaţiei «Uniunea Artiştilor Plastici» prevede că: «Uniunea funcţionează ca reprezentant al membrilor săi în rezolvarea problemelor profesionale şi sociale ale acestora, astfel: k) îndeplineşte atribuţiile necesare în scopul realizării drepturilor membrilor Uniunii prevăzute de Legea nr. 127/1995 şi a Legii nr. 8/2006, cât şi a legilor privind integrarea sistemului de asigurări sociale şi de pensii ale membrilor UAP în sistemul Asigurărilor Sociale de Stat». Pagină 12 din 13 «Contrar susţinerilor reclamantei, în cauză nu s-a făcut dovada că asociaţia pârâtă nu a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică, pe de o parte». Pagina 12 din 13 «Pe de altă parte, la art. 1 paragraful final din statutul asociaţiei pârâte se menţionează: Uniunea Artiştilor Plastici beneficiază de atributul de utilitate publică conferit prin decretul Lege nr. 266/1950 al prezidiului Marii Adunări Naţionale al Republicii Populare Române, privind recunoaşterea Uniunii Artiştilor Plastici ca persoană juridică de utilitate publică publicat în Buletinul Oficial din 28 decembrie 1950».

Astfel cum instanţa a reţinut anterior, statutul asociaţiei, în forma actualizată în anul 2012, a făcut obiectul analizei instanţei de judecată, sub aspectul respectării dispoziţiilor legale, care a pronunţat în acest sens o hotărâre definitivă, instanţa neputând reveni asupra aceloraşi aspecte. Fără a fi interveni, cu privire la prezenta procedură, autoritatea de lucru judecat, inclusiv sub aspectul necontencios al procedurii de dobândire a personalităţii juridice şi de modificare a statutului asociaţiei, dar şi sub aspectul obiectului cauzei, în prezenta procedură instanţa nu poate interveni cu privire la conţinutul unui act (statutul asociaţiei) cu privire la legalitatea căruia s-a pronunţat anterior o altă instanţă, într-o procedură special instituită de legiuitor în acest sens. În consecinţa celor de mai sus, cererea reclamantei va fi respinsă ca neîntemeiată .PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: Respinge cererea formulată de reclamanta ALIANŢA NAŢIONALĂ A UNIUNILOR DE CREATORI, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Trifoi, nr. 6, sector 3, în contradictoriu cu pârâta ASOCIAŢIA UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, bloc M9, parter, jud. Alba, având ca obiect anulare act şi dizolvare asociaţie”.

– Este interesantă și chiar captivantă lupta dumneavoastră pentru uniunea creată și mai ales pentru membrii ei. Vreți să ne spuneți câte ceva destre munca și cariera dumneavoastră?

Despre studii și evoluția profesională pot să spun că sunt născut la Galtiu, comuna Sântimbru, județul Alba unde am și domiciliul în prezent. Despre studii și ceea ce am reușit până acum pot spune că am absolvit Academia de Arta Bucureşti, Secţia pictură, clasa conf. univ. dr. Horea Paştina (1990-1996), Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Blaj (2010-2014), sunt doctor în domeniul arte vizuale din anul 2008 cu doctorat luat la Universitatea de Vest Timişoara, am un masterat în drept avănd ca temă „Instituții de drept privat” susținând o temă interesantă zic eu „Specificul Asociațiilor profesionale – Reglementări Juridice ale funcționării și înregistrăii lor”, mai am un master în teologie la Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Greco-Catolica Blaj, am terminat Teologie pastorala în comunitatile ecleziale – Blaj (2012- 2014).

La această oră sunt profesor în cadrul Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia; lector (cadru asociat) la Institutul de Grad Universitar „Buna Vestire” Greco Catolic Blaj (1998-2000) Mentor învățămant preuniversitar. Așa cum mă știe toată lume sunt pictor de şevalet (desen, culoare, compoziţie), am fost director adjunct al Liceului de Muzica şi Arte Plastice Alba Iulia între anii 2001-2003, președinte al Uniunii Creatorilor Profesioniști, membru al I.A.A. – A.I.A.P (International Association of Art – Association Internationale des Arts Plastiques), membru al Societăţii Regionale de Arta Choisy Le Roi – Franţa. Despre prmii și distincții nu spu nimic, dar să mă credeți că nu sunt puține.

Vă mulțumesc dumneavoastră și ziarului pentru amabilitatea de a mă contacta și vă rog să-mi dați voie să mulțumesc prin ninternediul dumneavoastră unor oameni care mi-au fost permanent aproape și m-au îndrumat. Aș începe cu domnir decani ai Baroului Alba, av. Ioan Rus si av. Simion Marcel pentru profesionalismul desăvarsit în care au pledat în fața magistratilor de la Curtea de Apel Alba Iulia în susținerea nevinovăției mele într-o cauză în care în mod evident nu a existat nici un element al răspunderii civile delictuale.

Multumesc prietenului meu, scriitorul av. Sebastian Dragan pentru dăruirea și profesionalismul domniei sale demostrat în apararea mea la judecata de fond. Multumesc domnului Magistrat, judecator/mediator Gheorghe Moroșanu, președinte al Asociației MICA EUROPA cu sediul în Piatra Neamț pentru Cererea de intervenție – probe în circumstanțiere depusî în dosarul meu penal și consultația juridica gratuită asiguratî pe tot parcursul judecării cauzei, făcută cu o grație divină rarisimă și prețioasă

.Mulțumesc prietenului meu prof. univ. Theodor Bucur și celor care au despus la instanță precizări scrise în apararea mea. Mulțumesc preoților care au depus la instanță precizări în apărarea nevinovăției mele, respectiv preot profesor Anton Rus de la Facultatea de Teologie Greco- Catolica Blaj și preot paroh – parohia greco-catolica Bărăbanț , Ioan Stănculeț. Multumesc jurnalistului Emil Stanciu, membru UZPR, pentru înscrisurile și precizările depuse la instanță în apărarea mea.

Dorel Lazăr

