Traian Berbeceanu, fost comandant de la BCCO Alba Iulia, a câștigat proceul împotriva Statului Român. Va primi despăgubiri de 200.000 euro daune morale

Traian Berbeceanu, fostul comisar-șef BCCO Alba-Iulia, ar urma să primească despăgubiri de 200.000 de euro daune morale din partea Statului Român.

Tribunalul Hunedoara a admis, astăzi, 14 noiembrie 2025, acțiunea civilă prin care acesta a solicitat despăgubiri de la Statul Român pentru arestarea nelegală și pentru prejudiciile grave suferite atât în plan personal, cât și profesional.

Prin hotărârea pronunțată, instanța obligă Statul, prin Ministerul Finanțelor, să plătească 200.000 de euro cu titlu de daune morale și peste 150.000 de lei daune materiale, sume ce vor fi actualizate și cărora li se adaugă dobânda legală calculată de la data introducerii acțiunii.

„Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul BERBECEANU TRAIAN, în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN- prin MINISTERUL FINANŢELOR reprezentat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara- prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara. Obligă pe pârâtul STATUL ROMÂN- prin MINISTERUL FINANŢELOR să plătească reclamantului BERBECEANU TRAIAN despăgubiri civile în cuantum de 200.000 euro- echivalent în lei la data plăţii la cursul BNR, reprezentând daune morale, precum şi suma de 152.252 lei cu titlu de daune materiale, sume ce se vor actualiza cu rata inflaţiei la data plăţii, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data introducerii acţiunii, respectiv 12.09.2024, şi până la achitarea lor efectivă. Obligă pe pârâtul Statul Român- prin Ministerul Finanţelor să plătescă reclamantului suma de 11.900 cu titlu de cheltuieli de judecată”, potrivit deciziei Tribunalului Hunedoara, dată astăzi, 14 noiembrie.

Stadiu procesual se află în fond, astfel decizia nu este definitivă și poate să fie atacată.

Traian Berbeceanu a dat în judecată Statul Român, după ce un complet de cinci judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție a decis că polițiștii care au instrumentat dosarul în care el a fost arestat preventiv timp de peste 30 de zile nu sunt vinovați și nu trebuie să plătească despăgubiri.

Aceasta vine după ce, anterior, un complet de trei judecători ai ÎCCJ îi condamnase pe cei trei anchetatori ai lui Berbeceanu la închisoare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI