Traian Băsescu își va primi înapoi vila de protocol și drepturile aferente funcției de fost șef al statului. Decizie CCR, favorabilă pentru fostul președinte
Traian Băsescu își va primi înapoi vila de protocol și drepturile aferente funcției de fost șef al statului, pierdute în 2022. Decizie CCR, favorabilă pentru fostul președinte
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, își va primi înapoi vila de protocol și drepturile aferente funcției de fost șef al statului, ca urmare a unei decizii favorabile emise de Curtea Constituțională a României (CCR) pe 1 iulie 2025.
Traian Băsescu a pierdut vila de protocol în martie 2022, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a emis o decizie definitivă prin care a constatat că a colaborat cu fosta Securitate. Totuși, CCR a stabilit că retragerea drepturilor acordate foștilor președinți, în cazul existenței unei decizii definitive privind colaborarea cu fosta Securitate, este neconstituțională.
Președintele în funcție, Nicușor Dan, a luat act de solicitarea transmisă oficial de Train Băsescu, dar și de decizia CCR, și a anunțat că se va conforma hotărârii instanței constituționale.
Traian Băsescu este îndreptățit la plata retroactivă a indemnizației lunare în cuantum de 75% din cea acordată președintelui în exercițiu. Totuși, suma exactă ce urmează a fi plătită urmează să fie stabilită, având în vedere existența Dosarului nr. 4765/2/2022, aflat pe rolul Curții de Apel București.
Aceasta este o lovitură serioasă pentru inițiativele politice care au vizat, în ultimii ani, retragerea beneficiilor oferite foștilor demnitari în astfel de situații.
Situația rămâne în continuare în atenția opiniei publice, mai ales că reacțiile politice și sociale nu vor întârzia să apară, în condițiile în care reabilitarea simbolică a unei persoane cu verdict definitiv de colaborator al Securității ridică semne de întrebare cu privire la valorile asumate în România postcomunistă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime de 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în alte zone
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime de 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în alte zone ANM a emis vineri dimineața noi avertizări cod galben și portocaliu de caniculă, valabile în Alba și alte județe din țară. Maximele urca până la 37 de […]
Ministerul Educației pasează problema burselor: „Nu avem fonduri, dar universitățile pot acorda burse din fonduri proprii”
Ministerul Educației pasează problema burselor către universități: „Nu avem fonduri, să le ofere din banii proprii” Ministrul Educației, Daniel David, a adoptat o strategie de redirecționare a nemulțumirilor studenților către conducerile universitare, în contextul tăierilor de burse generate de criza fiscal-bugetară. Într-o întâlnire cu reprezentanții organizațiilor studențești, oficialul a transmis că instituțiile de învățământ superior […]
Agenția pentru Egalitatea de Șanse cere incriminarea femicidului în Codul Penal, după ce o femeie a fost ucisă de fostul partener, în ciuda ordinului de protecție
ANES solicită includerea femicidului în Codul Penal și avertizează: lipsa intervenției rapide a autorităților costă vieți Decizia vine după ce, marți seară, o tânără din județul Arad a fost răpită, torturată și ucisă de fostul concubin, deși împotriva acestuia fusese emis un ordin de protecție. Crima scoate la iveală, din nou, vulnerabilitatea victimelor violenței domestice […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Traian Băsescu își va primi înapoi vila de protocol și drepturile aferente funcției de fost șef al statului. Decizie CCR, favorabilă pentru fostul președinte
Traian Băsescu își va primi înapoi vila de protocol și drepturile aferente funcției de fost șef al statului, pierdute în...
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime de 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în alte zone
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime de 37 de grade...
Știrea Zilei
UPDATE VIDEO | Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar, acroșată de o mașină condusă de un bărbat de 66 ani din Ighiu
Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar strada, acroșată de o mașină condusă de un bărbat...
TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei
TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei sale În dimineața zilei de...
Curier Județean
Ministerul Dezvoltării pregătește noi măsuri fiscale! Nu plătești amenda, ți se suspendă dreptul de a conduce
Ministerul Dezvoltării pregătește noi măsuri fiscale! Nu plătești amenzile, rămâi fără permisul de conducere Veste șoc pentru șoferii care comit...
11-17 august 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis temporar: Au loc lucrări de reparații și igienizare
11-17 august 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis temporar Joi, 7 august 2025, a fost anunțată o închidere...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...