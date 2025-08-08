Traian Băsescu își va primi înapoi vila de protocol și drepturile aferente funcției de fost șef al statului. Decizie CCR, favorabilă pentru fostul președinte 

Traian Băsescu își va primi înapoi vila de protocol și drepturile aferente funcției de fost șef al statului, pierdute în 2022. Decizie CCR, favorabilă pentru fostul președinte

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, își va primi înapoi vila de protocol și drepturile aferente funcției de fost șef al statului, ca urmare a unei decizii favorabile emise de Curtea Constituțională a României (CCR) pe 1 iulie 2025.

Traian Băsescu a pierdut vila de protocol în martie 2022, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a emis o decizie definitivă prin care a constatat că a colaborat cu fosta Securitate. Totuși, CCR a stabilit că retragerea drepturilor acordate foștilor președinți, în cazul existenței unei decizii definitive privind colaborarea cu fosta Securitate, este neconstituțională.

Președintele în funcție, Nicușor Dan, a luat act de solicitarea transmisă oficial de Train Băsescu, dar și de decizia CCR, și a anunțat că se va conforma hotărârii instanței constituționale.

Traian Băsescu este îndreptățit la plata retroactivă a indemnizației lunare în cuantum de 75% din cea acordată președintelui în exercițiu. Totuși, suma exactă ce urmează a fi plătită urmează să fie stabilită, având în vedere existența Dosarului nr. 4765/2/2022, aflat pe rolul Curții de Apel București.

Aceasta este o lovitură serioasă pentru inițiativele politice care au vizat, în ultimii ani, retragerea beneficiilor oferite foștilor demnitari în astfel de situații.

Situația rămâne în continuare în atenția opiniei publice, mai ales că reacțiile politice și sociale nu vor întârzia să apară, în condițiile în care reabilitarea simbolică a unei persoane cu verdict definitiv de colaborator al Securității ridică semne de întrebare cu privire la valorile asumate în România postcomunistă.

