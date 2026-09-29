Când ajunge Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 în Alba: Datele la care Traseul Galben va traversa județul
Când ajunge Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 în Alba: Datele la care Traseul Galben va traversa județul
Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 va ajunge în județul Alba în zilele de 20 și 21 octombrie, potrivit programului celei de-a XIII-a ediții a evenimentului. Traseul Galben va trece prin Blaj, în 20 octombrie, iar în ziua următoare va ajunge la Alba Iulia, unde voluntarii vor duce mai departe mesajul de respect și recunoștință pentru veteranii și eroii României.
După trecerea prin județul Alba, ștafeta își va continua drumul către nordul țării.
Evenimentul se desfășoară în perioada 1–25 octombrie 2026, pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu –, care traversează țara și se reunesc la Carei, de Ziua Armatei României.
Potrivit organizatorilor, startul ediției din acest an va fi dat la București, la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”.
Ștafeta Veteranilor este un proiect național de educație, voluntariat și sport, inițiat în 2014 de voluntarii
Invictus România
Inițiativa reunește militari activi și în rezervă, veterani, militari răniți în acțiuni militare, sportivi, elevi, profesori și voluntari.
Participanții poartă, în alergare sau pe bicicletă, ștafete reprezentând culorile Drapelului Național. Pe parcursul traseelor sunt organizate opriri la monumentele și cimitirele eroilor, unde au loc momente de reculegere și ceremonii de predare-primire.
În Alba Iulia, legătura dintre acest proiect și comunitatea militară locală este ilustrată și de participarea elevilor Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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