TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși

Un bărbat de 41 de ani, din localitatea Balomiru de Câmp, și-a pus capăt zilelor, după ce s-ar fi spânzurat de grilajul unei uși metalice. Persoana care a descoperit cadavrul, astăzi, 26 noiembrie, a anunțat imediat autoritățile.

La data de 26 noiembrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Șibot au fost sesizați cu privire la faptul că, în localitatea Balomiru de Câmp, un bărbat a fost găsit spânzurat de grilajul unei uși metalice.

Echipa de cercetare deplasată la fața locului a identificat, într-o anexă gospodărească, cadavrul unui bărbat de 41 de ani, din localitatea Balomiru de Câmp. La examinarea sumară a acestuia, nu au fost identificate urme de violență. Acesta a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, potrivit IPJ Alba.

