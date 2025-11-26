TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși
TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși
Un bărbat de 41 de ani, din localitatea Balomiru de Câmp, și-a pus capăt zilelor, după ce s-ar fi spânzurat de grilajul unei uși metalice. Persoana care a descoperit cadavrul, astăzi, 26 noiembrie, a anunțat imediat autoritățile.
La data de 26 noiembrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Șibot au fost sesizați cu privire la faptul că, în localitatea Balomiru de Câmp, un bărbat a fost găsit spânzurat de grilajul unei uși metalice.
Echipa de cercetare deplasată la fața locului a identificat, într-o anexă gospodărească, cadavrul unui bărbat de 41 de ani, din localitatea Balomiru de Câmp. La examinarea sumară a acestuia, nu au fost identificate urme de violență. Acesta a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, potrivit IPJ Alba.
