INCENDIU în zona gării din Aiud: Clădire dezafectată, cuprinsă de flăcări. O persoană, cu arsuri de gradul II, asistată medical

INCENDIU în zona gării din Aiud: O clădire dezafectată, cuprinsă de flăcări pe o suprafață de aproximativ 20 mp. O persoană, cu arsuri de gradul II, asistată medical

Pompierii din Aiud intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit în zona gării Aiud, izbucnit la o clădire dezafectată, pe o suprafață de aproximativ 20mp, vineri, 8 mai 2026.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în zona gării din mun. Aiud.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la o clădire dezafectată, pe o suprafață de aproximativ 20mp.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba:

La locul producerii incendiului este asistata medical si o persoană cu arsuri de gradul II la nivelul membrelor inferioare și superioare.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

