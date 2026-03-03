Ştirea zilei

TRAGEDIE în Apuseni: Cadavrul unei femei, de 63 de ani, din localitatea Scărișoara, găsit în albia râului Arieș

Cadavrul unei femei, de 63 de ani, din localitatea Scărișoara, a fost găsit luni, 2 martie 2026, în albia râului Arieș. Vârstnica, cunoscută cu probleme medicale, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit de la data de 28 februarie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 martie 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni, în urma activităților de căutare desfășurate, au identificat cadavrul unei femei, în vârstă de 63 de ani, din localitatea Scărișoara, în albia râului Arieș.

În urma unei examinări preliminare, pe trupul femeii nu au fost constatate urme vizibile de violență.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Informații de background:

În cursul zilei de 28 februarie 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 31 de ani, cu privire la faptul că mama sa, în vârstă de 63 de ani, cunoscută cu probleme medicale, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.

