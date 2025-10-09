Rămâi conectat

Ştirea zilei

TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de marfă în Blaj

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

De

TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de marfă în Blaj

Un tânăr de 23 de ani, a decedat în noaptea de miercuri spre joi după ce a fost lovit MORTAL de un tren de marfă în Blaj.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 08/09 octombrie 2025, în jurul orei 01.00, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Alba au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în Stația CF Blaj, la kilometrul 372+600 de metri, o persoană ar fi fost accidentată de un tren de marfă.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr de 23 de ani, din municipiul Blaj.

Din cercetările preliminare efectuate la fața locului, reiese că tânărul ar fi fost surprins și accidentat mortal de un tren de marfă, în condiții ce vor fi stabilite în cursul cercetărilor.

Trupul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza a încetat activitatea. Care sunt motivele

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

8 octombrie 2025

De

Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza a încetat activitatea. Motivele Din luna septembrie 2025, comuna Râmeț se adaugă celorlalte 11 comune din județul Alba unde nu există medici de familie care să asigure asistenţa medicală. După o carieră de peste 50 […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Primul mare vis al lui Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, se va împlini: O simfonie compusă de el se va auzi pe scena Auditorium Maximum Cluj-Napoca

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 13 ore

în

8 octombrie 2025

De

Primul mare vis al lui Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, se va împlini La doar 16 ani, Vlad-Andrei Jurcoveț ne arată tuturor cât de departe poți ajunge atunci când îți urmezi visurile cu seriozitate și pasiune. Elev în clasa a X-a la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Gest IMPRESIONANT al unei tinere mămici din Alba, însărcinată cu al doilea copil: Și-a donat părul pentru copiii bolnavi de cancer. ,,Am simțit că e momentul să dăruiesc și eu o parte din mine”

Mădălina Opriș

Publicat

acum 14 ore

în

8 octombrie 2025

De

Gest IMPRESIONANT al unei tinere mămici din Alba, însărcinată cu al doilea copil: Și-a donat părul pentru copiii bolnavi de cancer. ,,Am simțit că e momentul să dăruiesc și eu o parte din mine” Ana Maria, o tânără mămică din Cugir, însărcinată cu al doilea copil, a făcut un gest impresionant: și-a tăiat părul lung […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade în majoritatea regiunilor. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade...
Actualitateacum 2 ore

Ați deschis din greșeală un plic destinat vecinului? Iată ce riscați conform Codului Penal

Ați deschis un plic care nu vă aparține? Legea prevede amenzi și închisoare Vi s-a întâmplat vreodată să găsiți în...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 30 de minute

TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de marfă în Blaj

TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de...
Ştirea zileiacum 12 ore

Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza a încetat activitatea. Care sunt motivele

Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza...

Curier Județean

Curier Județeanacum 13 ore

„Nu, infirmiera nu e menajera ta personală”. Reacția unui medic din Aiud la comportamentul lipsit de respect al unor pacienți din spitale

Reacția unui medic din Aiud la comportamentul lipsit de respect al unor pacienți din spitale: „Infirmiera nu e menajera ta...
Curier Județeanacum 15 ore

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv: „La aceste grupe stocurile sunt foarte mici, iar pacienții cu boli grave au nevoie in continuare de transfuzie de sânge pentru a supraviețui”

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 5 zile

FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”

5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Politică Administrațieacum 7 zile

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 53 de minute

9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România

9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România La 9 octombrie este marcată, în ţara noastră, Ziua...
Opinii - Comentariiacum 3 ore

9 octombrie: Ziua mondială a poştei. Rol vital în viaţa oamenilor şi a societăţilor de afaceri

9 octombrie: Ziua mondială a poștei – un rol esențial în viața oamenilor și a afacerilor Marcată, în fiecare an,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea