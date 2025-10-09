TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de marfă în Blaj

Un tânăr de 23 de ani, a decedat în noaptea de miercuri spre joi după ce a fost lovit MORTAL de un tren de marfă în Blaj.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 08/09 octombrie 2025, în jurul orei 01.00, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Alba au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în Stația CF Blaj, la kilometrul 372+600 de metri, o persoană ar fi fost accidentată de un tren de marfă.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr de 23 de ani, din municipiul Blaj.

Din cercetările preliminare efectuate la fața locului, reiese că tânărul ar fi fost surprins și accidentat mortal de un tren de marfă, în condiții ce vor fi stabilite în cursul cercetărilor.

Trupul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI