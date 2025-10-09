TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de marfă în Blaj
TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de marfă în Blaj
Un tânăr de 23 de ani, a decedat în noaptea de miercuri spre joi după ce a fost lovit MORTAL de un tren de marfă în Blaj.
Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 08/09 octombrie 2025, în jurul orei 01.00, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Alba au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în Stația CF Blaj, la kilometrul 372+600 de metri, o persoană ar fi fost accidentată de un tren de marfă.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr de 23 de ani, din municipiul Blaj.
Din cercetările preliminare efectuate la fața locului, reiese că tânărul ar fi fost surprins și accidentat mortal de un tren de marfă, în condiții ce vor fi stabilite în cursul cercetărilor.
Trupul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.
Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza a încetat activitatea. Care sunt motivele
Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza a încetat activitatea. Motivele Din luna septembrie 2025, comuna Râmeț se adaugă celorlalte 11 comune din județul Alba unde nu există medici de familie care să asigure asistenţa medicală. După o carieră de peste 50 […]
FOTO | Primul mare vis al lui Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, se va împlini: O simfonie compusă de el se va auzi pe scena Auditorium Maximum Cluj-Napoca
Primul mare vis al lui Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, se va împlini La doar 16 ani, Vlad-Andrei Jurcoveț ne arată tuturor cât de departe poți ajunge atunci când îți urmezi visurile cu seriozitate și pasiune. Elev în clasa a X-a la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba […]
FOTO | Gest IMPRESIONANT al unei tinere mămici din Alba, însărcinată cu al doilea copil: Și-a donat părul pentru copiii bolnavi de cancer. ,,Am simțit că e momentul să dăruiesc și eu o parte din mine”
Gest IMPRESIONANT al unei tinere mămici din Alba, însărcinată cu al doilea copil: Și-a donat părul pentru copiii bolnavi de cancer. ,,Am simțit că e momentul să dăruiesc și eu o parte din mine” Ana Maria, o tânără mămică din Cugir, însărcinată cu al doilea copil, a făcut un gest impresionant: și-a tăiat părul lung […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade în majoritatea regiunilor. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade...
Ați deschis din greșeală un plic destinat vecinului? Iată ce riscați conform Codului Penal
Ați deschis un plic care nu vă aparține? Legea prevede amenzi și închisoare Vi s-a întâmplat vreodată să găsiți în...
Știrea Zilei
TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de marfă în Blaj
TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de...
Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza a încetat activitatea. Care sunt motivele
Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza...
Curier Județean
„Nu, infirmiera nu e menajera ta personală”. Reacția unui medic din Aiud la comportamentul lipsit de respect al unor pacienți din spitale
Reacția unui medic din Aiud la comportamentul lipsit de respect al unor pacienți din spitale: „Infirmiera nu e menajera ta...
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv: „La aceste grupe stocurile sunt foarte mici, iar pacienții cu boli grave au nevoie in continuare de transfuzie de sânge pentru a supraviețui”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România La 9 octombrie este marcată, în ţara noastră, Ziua...
9 octombrie: Ziua mondială a poştei. Rol vital în viaţa oamenilor şi a societăţilor de afaceri
9 octombrie: Ziua mondială a poștei – un rol esențial în viața oamenilor și a afacerilor Marcată, în fiecare an,...