Ştirea zilei

Amical de gală: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august | „Roș-albaștrii”, adversarii vicecampioanei României

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

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Amical de gală pentru divizionara terță: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august | „Roș-albaștrii”, adversarii „șepcilor roșii”

Amical de gală: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august, la ora 17.30. Prim-divizionara întâlnește formația de Liga 3 pregătită de Lucian Itu.

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Cum CFR Cluj  a solicitat amânarea derby-ului cu „U” Cluj, pentru a se pregăti de jocurile din Conference League, în tur, 0-5 acasa cu Tromso (!), o decizie senzațională, „U” Cluj are rundă liberă în Superligă.

Astfel, „șepcile roșii” au căutat un partener pentru un joc de verificare, iar Metalurgistul Cugir a acceptat, firesc, propunerea, partida disputându-se pe stadionul din Parcul „Dr. Iuliu Hațieganu”.

Gruparea de sub Drăgana are oportunitatea unui test adevărat cu vicecampioana României, participantă în competițiile continentale, prilej ce nu trebuia ratat!

Metalurgistul este singura combatantă din județ care în această perioadă susține un test cu o echipă din elita fotbalului românesc.

Foto: arhivă

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