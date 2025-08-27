Rămâi conectat

Actualitate

TRAFIC RESTRICȚIONAT pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, în Alba: Reparații la rosturile de dilatație

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 2 ore

în

De

TRAFIC RESTRICȚIONAT pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, în Alba

Pe Autostrada A1, sensul Sibiu – Deva, la kilometrul 308, în zona Sebeș, este restricționată circulația pe ambele benzi, cu deviere pe banda de urgență, în vederea executării de lucrări de reparații la rosturile de dilatație.

Anunțul a fost făcut de Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Restricția este valabilă până în 30 august 2025.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă mult viteza în zona lucrărilor și să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulație.

De asemenea, ei trebuie să evite depășirile periculoase și orice manevră riscantă și să păstreze în mers o distanță corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiții de siguranță.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

De când se aplică taxa pe coletele de la Temu, Shein sau Trendyo: Sunt vizate pachetele cu valoare este mai mică de 150 de euro

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 minute

în

27 august 2025

De

De când se aplică taxa pe coletele de la Temu, Shein sau Trendyo: Sunt vizate pachetele cu valoare este mai mică de 150 de euro Taxa de 25 de lei care va fi aplicată pe coletele livrate de magazinele online Temu, Shein și Trendyol, urmând să fie aplicată pachetelor a cărora valoare este mai mică […]

Citește mai mult

Actualitate

Medicii nu vor mai putea să direcţioneze pacienţii de la stat la privat. Ministrul Sănătăţii: „E o anomalie. Acest lucru nu va mai fi posibil”

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

în

27 august 2025

De

Medicii nu vor mai putea să direcţioneze pacienţii de la stat la privat. Ministrul Sănătăţii: „E o anomalie. Acest lucru nu va mai fi posibil” Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat recent că medicii din România nu vor mai putea să direcţioneze pacienţii de la stat către privat. În acest sens, legislaţia va fi modificată […]

Citește mai mult

Actualitate

Vouchere de vacanță 2025 | Voucherele de vacanţă se acordă şi în 2025 angajaţilor din Educație

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum o oră

în

27 august 2025

De

Voucherele de vacanţă se acordă şi în 2025 angajaţilor din Educație Voucherele de vacanţă se acordă şi în 2025 angajaţilor din Educație, prevede un ordin al ministrului de resort. Conform unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a fost semnat ordinul de ministru care aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanţă pentru […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 minute

De când se aplică taxa pe coletele de la Temu, Shein sau Trendyo: Sunt vizate pachetele cu valoare este mai mică de 150 de euro

De când se aplică taxa pe coletele de la Temu, Shein sau Trendyo: Sunt vizate pachetele cu valoare este mai...
Actualitateacum 41 de minute

Medicii nu vor mai putea să direcţioneze pacienţii de la stat la privat. Ministrul Sănătăţii: „E o anomalie. Acest lucru nu va mai fi posibil”

Medicii nu vor mai putea să direcţioneze pacienţii de la stat la privat. Ministrul Sănătăţii: „E o anomalie. Acest lucru...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 16 ore

5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing

5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing Primăria Alba...
Ştirea zileiacum 17 ore

A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia: A susținut-o și în cele mai grele momente

A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia A încetat din viață Oliviu Feneșan, un...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

1 septembrie 2025 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia împlinește 73 de ani de activitate: Spectacole de teatru, povești, lecții de teatru, ateliere și expoziții

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia împlinește 73 de ani de activitate Teatrul de Păpuși „Prichindel” sărbătorește, pe data...
Curier Județeanacum 3 ore

29 septembrie 2025 | START în noul an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Când se va încheia primul semestru

29 septembrie 2025 | START în noul an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Senatul Universității „1...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 18 ore

Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția

Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Politică Administrațieacum 20 de ore

Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”

Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial

27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
Opinii - Comentariiacum o zi

26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător

26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea