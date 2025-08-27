TRAFIC RESTRICȚIONAT pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, în Alba: Reparații la rosturile de dilatație
TRAFIC RESTRICȚIONAT pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, în Alba
Pe Autostrada A1, sensul Sibiu – Deva, la kilometrul 308, în zona Sebeș, este restricționată circulația pe ambele benzi, cu deviere pe banda de urgență, în vederea executării de lucrări de reparații la rosturile de dilatație.
Anunțul a fost făcut de Centrul Infotrafic al Poliției Române.
Restricția este valabilă până în 30 august 2025.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă mult viteza în zona lucrărilor și să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulație.
De asemenea, ei trebuie să evite depășirile periculoase și orice manevră riscantă și să păstreze în mers o distanță corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiții de siguranță.
