Tradițiile culinare de pe Valea Sebeșului, acum în Alba Iulia: Magazinul „La Mesenii Tăi”, punte între gusturile autentice ale satului și confortul urban (P)
Tradițiile culinare de pe Valea Sebeșului, acum în Alba Iulia: Magazinul „La Mesenii Tăi", punte între gusturile autentice ale satului și confortul urban
Pe valea Sebeșului, în inima județului Alba, într-o zonă montană binecuvântată cu aer curat, peisaje de poveste și oameni gospodari, încă se mai păstrează moștenirea culinară, iar bucatele sunt preparate după rețetele strămoșești. În prezent, aceste tradiții prind viață în Alba Iulia, prin magazinul „La Mesenii Tăi”.
Deschis recent pe strada Vasile Goldiș nr. 10, magazinul „La Mesenii Tăi” aduce în municipiul Alba Iulia un concept premium, care combină atmosfera modernă cu valorile tradiționale și selecția de produse locale de excepție. Fiecare preparat de pe raft spune o poveste, fie că vorbim despre o familie de producători care pregătește slănina așa cum o făceau odinioară bunicii noștri sau de un păstrăv crescut în apa rece și limpede de munte sau brutar care frământă aluatul respectând cu sfințenie rețeta tradițională.
Mezelurile ,,La Meseni” sunt pregătite după rețete moștenite din generație în generație, de pe vremea când carnea era afumată lent, cu lemn de fag sau prun, în poduri special amenajate ale caselor de la munte, cu condimente naturale.
Procesul, care se întindea pe mai multe zile, a fost păstrat și în zilele noastre și adaptat igienic în ateliere moderne, dar păstrându-și încă gustul neschimbat. Astfel, cârnații, slănina, virșlii și salamul de vară poartă încă în ele aroma vechilor produse de la sat.
Lactatele ,,Cami Loman” continuă tradiția brânzei frământate cu mâna, a cașului proaspăt și a burdufului în coajă de brad. Pe Valea Sebeșului, unde fiecare familie avea câteva vaci sau oi, laptele era folosit integral, fără risipă. Brânza era păstrată în putini de lemn, iar gustul ei păstra mireasma florilor de pe pășunile montane. Aceeași calitate și simplitate se regăsesc și acum în produsele din magazinul ,,La Mesenii tăi”.
Pâinea de la Rolopan poartă și acum gustul copilăriei, fiind preparată după aceeași rețetă tradițională: frământată cu drojdie naturală și coaptă în cuptoare tradiționale, pâinea bătută, pâinea crestată sau pâinea albe sunt făcute cu făină de calitate, la fel ca în satele de munte, bună încât să rămână moale și gustoasă mai multe zile.
Păstrăvăria ,,La Mitică”, situată în satul Mărtinie, de pe Valea Sebeșului, îți aduce în farfurie gustul păstrăvilor crescuți în bazine alimentate cu apă de munte, rece și curată. Salata de icre de păstrăv, păstrăvul afumat și conservele de păstrăv picant sunt produse artizanale, care îți vor încânta papilele gustative prin prospețimea și calitatea peștelui de munte.
La ,,Mesenii Tăi” nu este doar un magazin alimentar, este o călătorie prin amintiri, o reconectare cu valorile simple, unde gustul nu este fabricat, este moștenit.
Ne găsiți în Alba Iulia, la noul magazin aflat pe strada Vasile Goldiș, nr. 10, în apropierea Cetății Alba Carolina și a Bulevardului Transilvaniei.
