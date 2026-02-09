Tot mai multe adolescente, ajunse la spital din cauza genelor false: Lipiciul poate provoca leziuni pe viață. Medicii trag un semnal de alarmă
Tot mai multe adolescente, ajunse la spital din cauza genelor false: Lipiciul poate provoca leziuni pe viață. Medicii trag un semnal de alarmă
Mai multe adolescente din România au ajuns la camerele de gardă cu probleme grave la ochi, după ce au folosit gene false aplicate cu lipici cumpărat online sau din magazine de tip fast-fashion. Medicii vorbesc despre arsuri de cornee, infecții oculare și reacții alergice severe, care pot avea consecințe pe termen lung asupra vederii.
Unitățile de primiri urgențe din mai multe orașe au raportat un număr tot mai mare de cazuri de tinere care se prezintă cu ochii roșii, umflați, cu dureri intense și vedere încețoșată. În unele situații, lipiciul pentru gene a ajuns direct pe cornee, provocând leziuni serioase care au necesitat tratament de urgență și, uneori, chiar spitalizare.
Specialiștii atrag atenția că aceste produse, aparent inofensive, pot avea efecte grave asupra sănătății, mai ales atunci când sunt folosite incorect sau fără supraveghere.
Lipiciul de gene poate provoca leziuni pe viață
Medicii explică faptul că adezivii pentru gene conțin substanțe chimice iritante, precum cianoacrilatul sau formaldehida, care pot declanșa reacții alergice puternice. Zona ochilor este extrem de sensibilă, iar chiar și o cantitate mică de lipici poate provoca arsuri chimice, conjunctivită severă sau infecții oculare.
Riscul este cu atât mai mare în cazul adolescentelor, care își aplică genele acasă, urmând tutoriale de pe rețelele sociale, fără a cunoaște pericolele reale.
Produse din online, fără etichete clare și fără garanții
Medicii subliniază că multe dintre produsele cumpărate din mediul online nu au etichete traduse în limba română și nu oferă nicio garanție că respectă standardele europene de siguranță. În aceste condiții, utilizatoarele nu știu ce substanțe aplică, de fapt, în apropierea ochilor.
„Vedem o presiune uriașă asupra fetelor foarte tinere de a arăta într-un anumit fel. Machiajul excesiv și genele false au devenit normalitate la 13–14 ani, dar riscurile sunt ignorate”, avertizează medicii.
Când trebuie mers de urgență la medic
Specialiștii le recomandă părinților să discute deschis cu adolescenții despre riscurile folosirii produselor cosmetice și să evite lipiciul de gene ieftin sau neverificat. De asemenea, este important să fie alese doar produse testate dermatologic și oftalmologic.
În cazul apariției oricărui disconfort – usturime, durere, roșeață sau lăcrimare excesivă – prezentarea de urgență la medic este esențială, pentru a preveni complicații care pot afecta vederea pe termen lung.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Aproape 570 de milioane de lei, pentru noi proiecte finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”: Pe listă este și un proiect din Alba
Aproape 570 de milioane de lei, pentru noi proiecte finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”: Pe listă este și un proiect din Alba Ministrul Dezvoltării,Cseke Attila, a semnat 45 de noi contracte de finanțare, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în valoare totală de 569.752.690,82 de lei. Proiectele au în vedere modernizarea […]
Vreme schimbătoare în România în următoarele săptămâni: maxime de până la 12 grade și minime de -6 grade în Transilvania. Prognoza meteo actualizată
Vreme schimbătoare în România în următoarele săptămâni: maxime de până la 12 grade și minime de -6 grade în Transilvania. Prognoza meteo actualizată Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Astfel, în perioada 09-22 februarie regimul termic urmează să fie deosebit de oscilant, la nivelul întregii țări, cu perioade în care vremea […]
MÂINE | Grevă de avertisment în peste 1.300 de comune din Alba și din țară: Revoltă fără precedent împotriva măsurile adoptate de Guvern
Grevă de avertisment în peste 1.300 de comune din Alba și din țară: Revoltă fără precedent împotriva măsurile adoptate de Guvern Sute de primari vor merge mâine, 10 februarie 2026, la București pentru a-l convinge pe Ilie Bolojan să modifice reforma administrației publice, pregătită de Guvern. Aceștia se vor întâlni la reuniunea Asociației Comunelor din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tot mai multe adolescente, ajunse la spital din cauza genelor false: Lipiciul poate provoca leziuni pe viață. Medicii trag un semnal de alarmă
Tot mai multe adolescente, ajunse la spital din cauza genelor false: Lipiciul poate provoca leziuni pe viață. Medicii trag un...
Aproape 570 de milioane de lei, pentru noi proiecte finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”: Pe listă este și un proiect din Alba
Aproape 570 de milioane de lei, pentru noi proiecte finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”: Pe listă este...
Știrea Zilei
FOTO | Tânăra pianistă Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național „Prietenii Muzicii” de la Cluj-Napoca: „Mă simt onorată”
Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național...
FOTO | Un tânăr chirurg, originar din Alba, în grupul de experți de la AGILE’s Stress Test, un exercițiu de simulare a producerii unui cutremur cu efecte în cascadă. Medicul activează în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca
Un tânăr chirurg, originar din Alba, în grupul de experți de la AGILE’s Stress Test, un exercițiu de simulare a...
Curier Județean
FOTO | Un preot din Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș în echipa României la Campionatul European de Fotbal în Sală pentru preoții catolici
Un preot din Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș în echipa României la Campionatul European de Fotbal în Sală...
VIDEO | Mobilizare într-un oraș de munte din Alba pentru construirea unei noi locuințe pentru un vârstnic de 72 de ani: Acesta stă într-o casă veche de un secol și jumătate extrem de deteriorată
Mobilizare într-un oraș de munte din Alba pentru construirea unei noi locuințe pentru un vârstnic de 72 de ani: Acesta...
Politică Administrație
Parc de agrement, construit la Teiuș în zona Centrului pentru Tineret, printr-o finanțare europeană: Zone verzi și de relaxare, amenajarea unui iaz, alei pietonale, mobilier urban ecologic
Parc de agrement, construit la Teiuș în zona Centrului pentru Tineret, printr-o finanțare europeană: Zone verzi și de relaxare, amenajarea...
FOTO | Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8 milioane lei
Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8...
Opinii Comentarii
9 februarie: Sfântul Mucenic Nichifor, prăznuit de creștinii ortodocși
9 februarie: Sfântul Mucenic Nichifor, prăznuit de creștinii ortodocși Creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe date de 9 februarie pe Sfântul...
9 februarie: Ziua Mondială a Stomatologului
9 februarie: Ziua Mondială a Stomatologului La data de 9 februarie este sărbătorită în mod tradițional Ziua Mondială a Stomatologului,...