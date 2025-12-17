VIDEO | TIR încărcat cu sute de porci, condus de un șofer din Alba, răsturnat pe un drum din Cluj. Șoferul a fost rănit

TIR încărcat cu sute de porci, condus de un șofer din Alba, răsturnat pe un drum din Cluj. Șoferul a fost rănit

Un TIR încărcat cu sute de porci s-a răsturnat în urmă cu câteva momente pe pe E81, în zona localității Topa Mică. Șoferul a fost rănit, având nevoie de îngrijiri medicale de urgență. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj SMURD.

Prin intermediul Dispeceratului colocat ISU-SAJ a fost solicitat sprijinul personalului de specialitate din cadrul primăriei Sânpaul și Direcția Sanitar Veterinară. Totodată, reprezentanții operatorului economic care dețin autocamionul a solicitat intervenția unei automacarele pentru eliberarea părții carosabile.

,,Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Aghireșu intervin în aceste momente pentru acordarea primului ajutor calificat șoferului unui autocamion răsturnat pe E81, în zona localității Topa Mică, precum si pentru asigurarea măsurilor specifice privind prevenirea incendiilor și siguranța participanților la traficul rutier.

La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au găsit un autocamion răsturnat pe partea laterală pe carosabil, încărcat cu aproximativ 200 de porci vii.”, transmite ISU Cluj.

În data de 17 decembrie a.c., în jurul orei 12.10, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați de producerea unui accident rutier pe DN1F, în afara localității Topa Mică.

Din primele cercetări a reieșit faptul că, un ansamblu de vehicule încărcat cu animale vii, condus de un bărbat de 51 de ani, din județul Alba, care circula dinspre Zalău înspre Cluj, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, ulterior răsturnându-se pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier bărbatul de 51 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ, potrivit IPJ Cluj, conform Clujenii.

